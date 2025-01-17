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永安註冊會計 經驗豐富提醒美國開網店注意銷售稅要求

紐約訊
永安註冊會計，服務社區超過13年。專精各類個人和公司行號的全方位稅務服務稅務，歡迎洽詢。
永安註冊會計，服務社區超過13年。專精各類個人和公司行號的全方位稅務服務稅務，歡迎洽詢。

因為網店不可避免的會有客人從其他州下單，那你可能在某個時間節點開始有替某個州收取銷售稅的責任。好比，你在亞馬遜購物時，銷售稅是按照你的郵寄位址計算的，而賣家和你不在一個地方。由聯邦稅務師和紐約註冊會計師聯合主持的永安註冊會計，有鑑於許多網店商家對銷售稅沒能掌握清楚而造成帳務上的困擾，特別提醒商家，在美國開網店一定要注意其他州的銷售稅要求。

提供英，粵，普通，福州話服務，由聯邦稅務師，王稅務師（Sarah Wang）和紐約註冊會計師，代會計師（Fei Dai）聯合主持的永安註冊會計S&F TAXATION LLC，從事會計專業服務超過12年。代會計師解說：在涉及到其他州的銷售稅時，商家首先要瞭解一個 Nexus 的概念。這個是和某個州的聯結。因為你可能會把產品賣到50個州去。有聯結的州，你就要註冊 Seller‘s Permit，收取和申報 Sales Tax.而這種聯結分為兩種：物理聯結和經濟聯結(Economic Nexus)。 所謂的物理聯結就是你在某個州有辦公室或者倉庫。比如，你自己的所在州。你要服從這個州的銷售稅政策。而 經濟聯結就是你在過去12個月裡寄去某一個州的商品價值或/和交易次數達到了那個州的經濟聯結指標，你就要開始服從那個州的銷售稅政策，和你所在州一樣。申請 Seller's Permit，收集和申報那個州的銷售稅。在你和一個州達到這個聯結之前，寄往那個州的商品是不需要收任何銷售稅的。你需要在 Invoice 上注明因為你和此州沒有聯結，所以沒收銷售稅，並提醒客人自己申報使用稅(Use Tax).。

電商的挑戰就是要追蹤每個州是否即將到達這個經濟聯結指標，並及時申請 Seller’s Permit. 每個州的經濟聯結標準、稅率和發證時間都不一樣，請務必提前瞭解好以免罰款。即便你的電商平臺（比如 Amazon）有幫你們處理銷售稅，他們只是負責收取和支付給州政府。你自己還是要申請 Seller's Permit 和按時申報銷售稅。 越來越多的人選擇在美國很多平臺上開設網店來拓展業務。然而看似簡單網上銷售過程，但稅務比實體店有更多地方需要注意。 正確的報稅不僅是商家的法律責任，也是能保護自身權益的重要舉措。

永安註冊會計S&F Taxation LLC專精個人報稅、公司成立、營業申報、政府查帳、公司報稅、財務報表、薪資出納、稅務諮詢等等，並提供英，粵，普通，福州話服務，服務僑胞，個人報稅$50元起，歡迎洽詢相關稅務服務，地址：134-48 Blossom Ave 2FL #8B，Flushing, NY 11355(法拉盛好運來超市2樓) 預約電話：(718)587-1788。

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