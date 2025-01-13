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王嘉廉社區醫療中心提供當日看診服務 全心守護您的健康

紐約訊

當您身體不適或需要做體檢時，是否能夠儘早預約到醫生看診？為方便民眾及時就診，王嘉廉社區醫療中心（CBWCHC）在曼哈頓皇后區的各個地點提供當日看診服務，旨在充分利用作為社區醫療中心的多重優勢，為民眾提供更加便捷的全科醫療服務。

王嘉廉社區醫療中心醫務總監金曉星醫生（Dr. Hyoseong Nuna Kim）表示：「我們看到紐約市開設了越來越多的緊急護理中心，但我們提供的是更全面的健康照護。當您前來看診時，不僅僅獲得即時的治療，還將與我們專業的醫療團隊建立連繫。我們將跟進您的病情，為您提供持續的照護，以及預防性的健康服務，確保您長期保持良好的健康狀態。」

醫療中心的當日看診服務特別惠及尋求及時全科醫療服務的家庭。當您與家人因非緊急的健康問題，身體不適或需要盡快預約體檢，可以迅速獲得預約診治。這些服務在王嘉廉社區醫療中心分布在曼哈頓下城以及皇后區法拉盛的各個地點均可提供，讓優質的醫療服務深入社區，隨時為您提供各種便利。

當日看診服務是王嘉廉社區醫療中心為消除獲取醫療服務障礙所做的重要努力之一。如需非緊急的當日醫療服務，請致電(718)587-1200，預約六個醫療中心的合適地點及看診時間。醫療中心接受大多數的各大醫療保險，並根據家庭人數和收入提供收費優惠。無論就診者是否有能力支付醫療費用，移民背景如何，都能獲得必要的醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論患者是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科、眼科和心理健康服務。瞭解更多信息，請上網站： www.cbwchc.org。

皇后區 曼哈頓 醫療費

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