我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

宏冠正大保全公司 淺談日常防盜系統種類及重要性

紐約訊
圖說：宏冠正大保全執照安裝各類防盜系統，為您提供全方位保護。
圖說：宏冠正大保全執照安裝各類防盜系統，為您提供全方位保護。

宏冠正大保全公司是NFPA會員，擁有NY、NJ、CT州政府防火防盜安裝執照；紐約市消防局認可火警設計、安裝、維修、年檢；專精防盜、防火、閉路電視監控、電鎖對講系統等，歡迎洽詢。

作為一家創新的技術驅動型公司，為技術中斷、融合產品和服務以及眾多的物聯網（IoT）提供解決方案，以實現關鍵的大規模行銷，降低價格和公眾接受度。該公司為垂直市場提供各種電子系統解決方案，自成立以來擁有超過3500名滿意客戶群體，保留率為97％，其中80％的客戶是公司企業。

Ameritech Systems為您的住所安裝、維修和監控防盜報警系統。近日，盜竊和搶劫案子日益增多，幸運的是，警報系統可以通過阻止入侵者和盜賊進入您的家庭或企業，顯著降低此類入侵的可能性。警報系統發出刺耳的噪音，以應對當前和即時的危險。大聲警報的其他優點包括能夠提醒鄰居和旁觀者，甚至可能使現場入侵者受到驚嚇。警報系統可以阻止潛在的小偷，這種電子安全解決方案非常有效且通常易於使用，是一種為房主和商業運營商提供的流行方式。此外，還將安裝和維修感測器以保護您的安全。感測器是報警系統的核心，這些敏感設備檢測到環境中的快速變化。例如，窗戶打開或玻璃破碎，這些變化表明存在侵入或破壞安全性。該資訊被發送到警報系統的控制器，控制器通知中央監控站。一旦安裝了高品質的報警系統，客戶就可以選擇是否需要監控。如果選擇這項服務，報警系統將連接到遠端中央監控站，該監控站接收報告被監控區域狀況的信號。

Ameritech Systems為任何規模的專案提供特定的火災風險評估、價值工程設計和規範服務。其團隊包括消防工程師、具有豐富經驗的消防顧問，以確保提案和專案設計合理，並且能夠提前滿足各種要求。Ameritech Systems特別注意確保所有消防系統的安裝、服務工作，僅由公司自己的執照技師、原廠培訓和NICET認證的專業人員完成，不會分包任何安裝工程。而現場技術人員和管理人員平均擁有10年以上的防火保護經驗，確保消防系統安裝達到最高的品質和效率，並在預算範圍內按時完成。

該公司的UL列出的火災監控中心站，最大限度地提高了防火性能。火災報警系統通過警告中心站，可以幫助您和消防部門建立聯繫，為您提供最好的全方位保護。宏冠正大保全公司位址：131-35 31st Ave. 2FL, Flushing, NY 11354；電話：(718)353-0477，外州1-866-690-9988；或上網www.Ameritechsystems.net。

檢測 紐約市 預算

上一則

紐約地鐵推人落軌事件嚇壞人心 一張照曝現在都這樣等車

下一則

MoMA唯一中文導覽員徐之陽 盼讓藝術更貼近華裔社群
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

防糧食券盜竊 商家籲升級收銀防盜軟體

防糧食券盜竊 商家籲升級收銀防盜軟體
矽谷超市防盜 冰櫃改放產品照、開放式貨架變上鎖貨櫃

矽谷超市防盜 冰櫃改放產品照、開放式貨架變上鎖貨櫃
裝12個監控仍被偷 南加華女自研3招防盜 警局邀她分享

裝12個監控仍被偷 南加華女自研3招防盜 警局邀她分享
裝12個監控仍被盜 華女自研3防盜妙招 獲警局認可

裝12個監控仍被盜 華女自研3防盜妙招 獲警局認可

熱門新聞

位於曼哈頓60街的皇后區大橋是收費區的分界線，上層從62街匝道往北可繞開收費，下層則無法避免。(記者范航瑜／攝影)

紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

2025-01-04 19:14
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

2025-01-05 20:00
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
市府提醒居民周一風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約周一風雪 市府籲注意安全

2025-01-05 18:40
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

2025-01-06 07:38
本周紐約地區將持續受寒冷天氣影響，氣溫可能跌至「極度寒冷」水平。 (美聯社)

紐約極寒天氣來了 體感溫度近-12°C

2025-01-08 06:47

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一