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QM Advance特快資金周轉方案五仟至20萬 一天到帳

紐約訊
QM Advance提供特快資金周轉方案
QM Advance提供特快資金周轉方案

您的企業需要資金周轉嗎? QM Advance 資金周轉公司為幫助中小型企業的資金周轉，提供了一個既簡便又快捷, 替代傳統的商業貸款方案，費用是同行最低的， QM Advance直接放款，沒有隱藏費用，放貸快速，24-48小時放款。

QM Advance 資金周轉公司有19年成功的歷史，已為數以萬計的需要即時營運資金的中小型企業提供立刻解決的方案，用戶好評如潮。包括餐館、甲店、美容Spa、補習班、洗籠乾洗店、超市、批發、零售等各行業。

客戶Lee 留言說：「一位朋友向我介紹了QM Advance，他堅持認為使用他們的服務比傳統的銀行資源更有效率和效果。我很高興我聽了他的建議，他們（QM Advance）的員工非常親切友好，就我必須克服的一些障礙都給了我非常有針對性和知識淵博的建議。申請過程簡單快捷。我強烈推薦他們的服務，我感謝他們為我所做的一切。」

QM Advance 資金周轉公司提供的貸款方案有99%審批成功，24-48小時放款，並且是行業內價格最低的，不需查私人信用以及個人擔保等條件，企業老闆們利用此方案可借高達20萬美元甚至更多的資金。該公司的負責人Joseph表示， 公司審批是否用於此方案的指標更注重的是企業的業務未來前景，而並不是企業主的過去信用紀錄。

此方案適用於幾乎任何行業以及生意，借貸的資金可以用於企業發展的任何一個用途。此方案的資金周轉原理是把企業未來的應收款項，用於現時的資金周轉。這筆資金可以用於任何商業目的。QM Advance公司提供的貸款方案不同於商業貸款，該公司的服務宗旨是協助您企業的成功， 從而達到幫助企業們度過行業低潮以及難關的目的。

QM Advance公司的簡化流程申請步驟很簡單，直接和借貸公司合作，不需找經紀人，如果您現在已經準備好拓展您的業務，請現在就來電諮詢 QM Advance 快速資金周轉，請電 Sara黃 718-866-4855 精通國, 粵, 英, 越語。Email: [email protected] 。或上網站 : www.qmadvance.com 直接網上填寫申請表格。紐約公司地址：61-43 186th Street, Fresh Meadows, NY 11365。

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