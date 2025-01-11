QM Advance特快資金周轉方案五仟至20萬 一天到帳

QM Advance提供特快資金周轉方案

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QM Advance 資金周轉公司有19年成功的歷史，已為數以萬計的需要即時營運資金的中小型企業提供立刻解決的方案，用戶好評如潮。包括餐館、甲店、美容Spa、補習班、洗籠乾洗店、超市、批發、零售等各行業。

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QM Advance 資金周轉公司提供的貸款方案有99%審批成功，24-48小時放款，並且是行業內價格最低的，不需查私人信用以及個人擔保等條件，企業老闆們利用此方案可借高達20萬美元甚至更多的資金。該公司的負責人Joseph表示， 公司審批是否用於此方案的指標更注重的是企業的業務未來前景，而並不是企業主的過去信用紀錄。

此方案適用於幾乎任何行業以及生意，借貸的資金可以用於企業發展的任何一個用途。此方案的資金周轉原理是把企業未來的應收款項，用於現時的資金周轉。這筆資金可以用於任何商業目的。QM Advance公司提供的貸款方案不同於商業貸款，該公司的服務宗旨是協助您企業的成功， 從而達到幫助企業們度過行業低潮以及難關的目的。

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