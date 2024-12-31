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日本自然醣褐藻糖膠AHCC新年頌好禮限時優惠機會難得 心動不如行動

紐約訊
日本自然醣褐藻糖膠AHCC新年頌好禮
日本自然醣褐藻糖膠AHCC新年頌好禮

自然醣褐藻糖膠AHCC推出新年頌好禮優惠活動【購買十瓶膠囊裝，即免費送價值$540贈品】以及【購買八盒濃縮液，即免費贈送一盒】兩大促銷組合。優惠活動2025/01/03即將截止，心動不如行動，請把握機會訂購。

免疫系統是世界上最好的「醫生」。研究指出，褐藻糖膠能夠有效提升人體免疫力。NK細胞、T細胞、巨噬細胞和其他免疫細胞，都是身體中用來擊退外來病菌的功臣。在1996年的日本重症學會大會中，研究人員發表了褐藻糖膠能有效地提升免疫細胞活性外，它更具有特殊的抗重症功效，分別是：誘導壞細胞凋亡和抑制惡性血管生成。因此，褐藻糖膠在眾多的輔助品當中，可以成功脫穎而出受到關注。

而AHCC則是萃取自蘑菇的菌絲體，它於1989年由東京大學和阿明諾化學株式會社共同研究開發。研究顯示，AHCC能直接激活白血球並提升免疫細胞活性。東京大學的研究者發現，AHCC增加了人體的自然殺手細胞（NK）的活性，同時還加強了淋巴細胞殺手和細胞因子（干擾素、IL-12、TNF-α）的功效。因此，AHCC被公認為最好的免疫激活成份之一。

日本製造的自然醣褐藻醣膠AHCC，客戶遍佈世界各地。客戶表示，化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用，免疫力也得到提升。自然醣褐藻糖膠AHCC產品包含了兩種純度極高的褐藻糖膠精華、日本AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。提供膠囊裝和濃縮液兩種形態，皆是使用85%高純度褐藻糖膠精華。膠囊裝外殼是由100%植物纖維製成，體積特別細小，容易吞服。濃縮液則把所有有效成份濃縮成一小包，沒有加入大量多餘水份，讓人體更快吸收。

對於一般保健、術後保養、慢性生活病與初中期的病人，建議購買膠囊裝，每瓶膠囊裝含有160顆。而對於吞嚥困難、身體虛弱、化放療副作用嚴重，或是中晚期的病人，則推薦服用吸收較快、含量較高的濃縮液，每盒濃縮液含有50包。

不管你身在何處，只要到自然醣官方網站，即可輕鬆安全購買自然醣褐藻糖膠產品。公司提供免運費到美加、中港台。請即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.nmfucoidan.com得到更多的優惠詳情。

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