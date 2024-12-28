自住房屋不查收入貸款方案助您輕鬆購房

環美貸款公司為客戶提供多項靈活貸款計劃

隨著房地產市場的不斷升溫，許多欲購房屋者皆面臨很多貸款 上的難題，如自由職業者個體戶或因稅務規劃收入證明不足的房屋買家，往往因為無法提供傳統的收入文件而被拒之門外。有見及比此近期很多金融機構推出了專為此類人群量身定制的貸款方案。

自住房不查收入貸款計劃利率 低至6.5%為購房屋者提供了更加靈活的選擇貸款方式，這兩種貸款方式滿足不同人士的需求。

方案一（Verification of Employment）

簡稱VOE貸款方式針對有穩定工作的借款人，要求如下證明文件在當前公司工作滿2年以上。

公司需提供工作證明，且願意接聽銀行電話確實信息正確。

貸款月供需滿足債務收入比（DTI）小於43%的要求。

適用人群：公司僱員或有穩定就業 記錄的借款人。

二（Verification of Deposit)

VOD貸款方式更適合利率低至6.125%生意貸款7.75%建築貸款可低至9.00%以資產實力作為支撐的借款人,若其信用分在720分及以上，需提供覆蓋18個月月供的銀行存款證明。若信用分在700-720之間，需提供覆蓋24個月月供的存款證明。

適用人群自由職業者、個體經營者、高淨值資產人群。

相比傳統貸款，這兩種方式為收入證明不夠充分或稅單不足的購房者打開了一扇新的大門。無論是VOE的就業穩定性，還是VOD的資產雄厚性，均提供了多元化的選擇，幫助購房者實現置業夢想。

貸款專家建議： 申請前應詳細瞭解每種方式的具體要求，做好充分準備，確保貸款申請的順利通過。

客戶從貸款申請困惑到成功購房屋，其中過程非常審慎。如一位自由職業設計師，雖然收入可觀，但因稅務規劃問題，收入證明不足。她最終只可選擇VOD方式，通過提供兩年的月供存款證明，最後成功獲批50萬美元貸款，購買了心儀的公寓。

「這種貸款方式真的解決了貸款者的大難題，再也不用為沒有傳統收入證明而煩惱了。

如果客戶在貸款問題上有任何疑問，不妨嘗試這些靈活的貸款方案。更多詳情，請聯繫EW GLOBAL環美貸款地址136-31 41 Ave, Room 8B, Flushing，華語專員提供咨詢為您瞭解最適合的貸款方式 ，請聯繫Jayden 347-439-8026， Michelle 952-212-7206