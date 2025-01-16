國醫堂 許英教授淺談中醫治療子宮肌瘤

國醫堂主持人范樹國、許英合攝。

紐約法拉盛 王子街39-07《國醫堂》是【美國替代醫學】中治療效果顯著的高級中醫診所之一。由範樹國、許英二位著名醫師中醫學教授主理。不但善於治療各種常見病和多發病，更善於精治：

1、主流醫學儀器檢測 不出病因的疾病。

2、主流醫學用儀器可以檢測出病因，但又無藥救治的疾病。

3、其他醫學體係久治不愈的頑固性疑難雜症。

4、健康調理、長壽養生。

療效顯著迅速無痛苦，治愈率高。許 英教反授稱子宮肌瘤， 即子宮生長的腫瘤 、腫塊，是婦科疾病的一種。中醫多稱之為“症瘕”，與月經不調和不孕症有關。

一、概念

患有子宮肌瘤的患者常出現月經紊亂症狀，長期反覆不定導致肝血不足，心肺氣虛，引起頭暈心悸、體倦乏力，失眠 多夢等症狀。

子宮肌瘤為西醫學病名，發病率約佔育齡女性25%以上。其中少數患者可能惡化為癌症 。

二、症狀

子宮肌瘤患者常出現小腹部包塊、疼痛，墜脹、腰痛。月經（周期）縮短或者??長延長期經血淋漓不盡月經（量）增多或減少經血濃稠，呈深紅色，夾雜深紫色瘀血斑塊，或經血淡薄清稀，夾有少量斑塊。有患者白帶增多如膿血物排出，並伴腥臭味。下腹墜脹或伴腰背酸痛出現急性劇烈腹痛，或伴有發熱或者出現尿頻、尿急、排尿困難，或者便秘。

三、病因

長期的臨床實踐證明，子宮肌瘤的產生多與先天腎元不足，脾氣虧虛，肝氣鬱結三者直接相關。有患者或因外感六淫，內傷七情，導致髒腑功能紊亂髒腑功能低下形成氣血、痰濕瘀阻於包宮所致。

四、病機

精神壓力過大，長期精神緊張，傷及肝主疏泄、性喜條達的功能肝的經脈繞生殖器，其氣血直接與生殖係統相通。各種內外原因導致肝鬱血瘀不但導致患者少腹的癥瘕包塊它還可見到心情抑鬱，急躁易怒心累氣短的症狀。另外，當腎髒陽氣虛不能溫煦包宮就會引發宮寒，就可出現少腹包塊腫瘤、經閉、痛經等症狀。

五、辨證論治

子宮肌瘤，中醫認為病位主要在肝治療當以流肝理氣，祛瘀化瘤為一體。還當照顧到患者肝腎不足，心脾兩虛，做到攻補兼施，統一協調為原則。

治療方法有：疏肝理氣，活血化淤，調理肝脾，化腫化瘤，補心益脾，滋肝養腎，有瘀熱者，當以清熱涼血。

長期醫療實踐證明：任何醫療體系不可能包治天下疾病即使名醫也不可能治愈自己的所有患者。

紐約法拉盛王子街39-07《國醫堂》抱?中華文明“醫者父母心”的理念，精誠為大眾提供傳統中醫治療服務。歡迎大家來電預約諮詢。電話：929-607-3738，診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354

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