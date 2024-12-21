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劉老師音樂工作室 音樂職涯夢想起飛處 專業級設備 多元化課程 徵求合作夥伴

紐約訊
劉老師音樂工作室，專業級燈光、音響設備，教授古典音樂、流行音樂表演和卡拉OK歌唱，基礎班及興趣班。
劉老師音樂工作室，專業級燈光、音響設備，教授古典音樂、流行音樂表演和卡拉OK歌唱，基礎班及興趣班。

位於法拉盛162街與三福大道間的劉老師音樂工作室，是一個充滿音樂熱情的地方，是懷抱著音樂夢想的初學者，或是想精進歌唱技巧的音樂歌唱愛好者，更是想開創音樂職涯者的夢想實現地。該工作室現徵求合作夥伴及分租工作室空間的音樂教室，適合尋找琴房的音樂教師或DJ、娛樂公司或想經營音樂學校者，歡迎致電查詢合作與分租相關細節。

負責人劉老師從事音樂教學及相關事業已超過40年，在80年代初期，創立「金韻音樂藝文中心」，是法拉盛第一所音樂學校，培育當代許多愛好音樂的學子，40多年來桃李滿布。除了致力於音樂教育外，劉老師在那同時也創立法拉盛第一家音樂娛樂中心「來來音樂城」，開創社區音樂娛樂風氣。深厚的音樂素養及對舞台表演的精確掌握，讓他多次擔綱許多來美演出藝人的音樂及舞台策劃。劉老師除了在社區音樂界有開創性的作為外，同時也經營「一家餐廳」，更是將音樂帶入用餐環境的先驅之一，以悠揚的琴聲及歌聲營造出優美的用餐氛圍，在社區內造成一股風尚。

劉老師音樂工作室空間寬敞，一樓及地下室各占1500平方呎，配備專業級的音響、燈光設備，以及7間個別指導的琴房(練習房)。無論想要一個人靜心練琴，還是想和朋友一起組團排練，都能找到最適合的空間。此外，工作室還提供大、小K歌房，讓練歌者盡情享受唱歌的樂趣。

工作室提供多元化的音樂課程，從流行音樂表演、卡拉OK歌唱教學到流行電子琴彈奏，應有盡有。無論是古典音樂基礎班或是現代流行音樂的演唱技巧，均有課程開班招生。劉老師音樂工作室現正招募鋼琴、小提琴、歌唱、吉他、貝斯吉他、薩克斯風、爵士鼓等各類音樂教師，歡迎對音樂教學充滿熱情的專業人士加入劉老師團隊。

有著40多年音樂事業經驗的劉老師，懷抱著對音樂的熱忱，在擴張規模後徵求合作夥伴，專業的音響及燈光設備，可以為有心開創音樂職涯的人士，省下一筆創業投資，或者也可分租使用場地，作為教學使用，又或者充當音樂創作場地。歡迎有志之士致電洽詢合作或分租事宜。劉老師音樂工作室地址：42-32 162 Street, Flushing, NY 11358。洽詢報名電話：917-554-8360（可留話或傳簡訊）。

法拉盛 投資

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