美的空調聖誕新年促銷多款產品優惠高至$400

美的以及AI空調多款優質產品。

聖誕節 新年將至，美的空調為了回饋社區，誠意推出旗下MIDEA美的多款產品的促銷，優惠高至$300。AI 空調多款產品的促銷，優惠高至$400。 優惠期間從12月15日至1月15日止，詳情請咨詢718-668-5055或各區美的空調授權代理商。

美的空調既節能又舒適，承諾空調質保長達12年，符合條件者電力局提供空調節能退款。美的新款產品--美的熱泵熱水爐，節能75%，符合電力局節能熱水爐補貼。美的熱泵空調和熱泵熱水爐：符合30%退稅 或$2000補貼。詳情請諮詢各區美的授權代理商。

美的空調誠邀全美代理合作加盟。自美的空調HVAC旗艦展廳在紐約新鮮草原（Fresh Meadows）開幕以來，其僅用了不到半年的時間，已經招收了多家授權的代理商加盟旗下。近日其越來越多的加盟代理商的活動也正在密鑼緊鼓的進行中。加盟詳情請咨詢旗艦店電話：1-888-MIDEA-NA(1-888-643-3262)。

美的空調HVAC旗艦展廳具備安裝商專業培訓、執業考試以及HVAC專業學校學生實踐基地等多種功能。隨著HVAC展廳順利開業，美的空調將進一步推進本土專業通路拓展和優化本土化服務，發起更多不同類型的熱泵教育和推廣項目，如HVAC繼續教育課程、熱泵技術諮詢、社區公益項目等。

美的空調展廳地址：

158-15 Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366

電話：1-888-MIDEA-NA(1-888-643-3262)

網址：www.mideacomfort.us

美的各授權代理商如下

East Coast HVAC Supply -- Flushing

联系电话：347-201-0588

Joy Midea HVAC Supply (Korean) -- Queens Village

联系电话：718-470-2001

Wotec HVAC Supply-- Brooklyn

联系电话：917-818-6775

ADH HVAC Supply（Spanish）-- East Elmhurst

联系电话：347-267-6163

North America EHVAC Supply -- Yonkers

联系电话：914-202-9828

长岛代理：

Fargo.HVAC Supply -- Hicksville

联系电话：516-603-7777

Polar HVAC -- Smithtown

联系电话：631-823-1099

Ameriland HVAC/R Wholesale -- Stonybrook

联系电话：212-655-5777