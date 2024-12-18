陳偉濤律師解析如何將房產轉入信託

陳偉濤律師專注設立信託、財產保護和遺產規劃，滿足客戶的切身需求。

在紐約州 ，如何將房產轉入信託是一項備受房產所有人關注的法律操作。職業於紐約地區，擁有美國法律博士、專注信託法及商業法的陳偉濤律師，提供專業法律見解供大眾參考。

將房產轉入信託的主要目的通常是為了資產保護、符合醫療福利 申請資格、稅務規劃以及避免遺囑認證程式等。通過設立信託，房產所有權可以按照信託文件的規定直接轉移給受益人，無需通過法院的遺囑認證，節省時間和費用。

在紐約州，常見的信託類型包括：1. 可撤銷信託（Revocable Trust）：信託設立人可以在有生之年隨時修改或撤銷信託條款；2. 不可撤銷信託（Irrevocable Trust）：信託一旦設立，通常不能更改或撤銷，但可以提供更強的資產保護。

一般人可以根據自己的需求選擇合適的信託類型。如果希望保留對房產的控制權，同時享受一定的法律和財務優勢，可考慮可撤銷信託。如果想確保房產完全隔離於個人名下以避免債務糾紛，可選擇不可撤銷信託。

陳偉濤律師表示，將房產轉入信託的步驟如下：一. 創建信託：聘請一位元熟悉紐約州信託法的律師，協助起草信託文件。信託文件需要明確列明以下信息：1. 信託設立人（Grantor）;2. 受託人（Trustee）;3. 受益人（Beneficiary）；4. 信託的條款和條件。二、起草和簽署轉讓地契：信託律師會起草一份新的房產地契，將房產的所有權從個人名下轉移到信託名下。這份地契需要包含以下關鍵資訊：1. 房產的法律描述; 2. 信託的名稱和日期;3. 信託設立人的簽字和授權。 三、辦理公證與登記：新地契簽署後，需經過公證並提交到所在縣的土地登記部門進行備案。四、通知貸款 機構（如適用）：將房子轉入信託可能影響現有貸款，需要通知貸款機構，但大多數貸款條款允許信託轉移，建議核查貸款協議並諮詢律師，確保不會觸發「貸款加速條款」（Due-on-Sale Clause）。

在將房產轉入信託時，要注意以下事項：1. 稅務影響：將房產轉入信託通常不會觸發轉讓稅（Transfer Tax），但具體需諮詢專業律師並視情況而定。2. 貸款條款：轉移房產可能違反貸款中的「轉讓條款」（Due-on-Sale Clause），需要與貸款機構協商。3.資產保護：若選擇不可撤銷信託，應瞭解相關法律限制和信託條款限制，確保信託的設置符合個人需求。通過以上步驟，可順利將房產轉入信託中。需要特別注意的是，這一過程需要專業律師的協助，以確保合法合規並滿足個人的財務和法律需求。

陳偉濤律師專注信託法律服務，提供專業的信託設立、財產保護和遺產規劃服務，如需進一步諮詢，歡迎聯繫陳偉濤律師，電話：718-766-2567，電郵：[email protected]，地址：38-08 Union Street, 9A, Flushing, NY 11354。