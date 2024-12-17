四十年經驗的紐約人壽張一程團隊指出投保人壽保險為人為己求得保障與心安

「路遙知馬力，一程又一程。」紐約人壽張一程暨團隊積四十年心血和經驗，提供優質保險 和財務規劃服務。該團隊指出，投保人壽保險為人為己都有好處，多一分保障就能有多一分心安。

張一程說，青年人雖未成家立室，但意外多，就有購買人壽保險的需要。又如果有小孩需要撫養照顧，有教育開銷，也需要保險。其他需要買保險求得安心保障的情況還很多，像是家有老人家需要照料、將來老夫老妻互相照料、房屋和生意貸款尚未付清、有愛心有責任感的人以及嚮往過安定生活的人等等。

張一程解釋人壽保險的基本原理時說，不管向任何公司、任何代理人購買任何一種人壽保險，有兩個重要的原理，即「羊毛出在羊身上」和「一分錢一分貨」。保險公司收到客戶交來的保險費，直接間接，明的暗的，要扣除一部分作為州稅、銷售管理開銷和賠償分攤費用，然後才將餘款作為長期投資。保險公司經長期投資累積，可能會分利給客戶。投保客戶付較多的保費 ，就有較多投資利益。投保人累積得比較快比較多，可以投保比較長的時間，或者將來退保，也有比較多的錢可以取回。反之，付較少保費，保期較短，將來只能取回很少甚至沒有錢可取回。

接著張先生又說，保險公司不能印鈔票，所有開支以及賠償的每一塊錢都來自眾多的投保客戶，小錢湊成大錢。賠償分攤在保單初期比較少，但會隨著年齡和死亡率的上升而增加，成了保單最重要的開支。若保費付得少，沒幾個錢可以投資累積，不能應付年紀大時賠償分攤開支的急升，保單易失效，可能會陷入保險公司的財務困境，大家宜小心。

張一程一併說到，人壽保險有很多種類和設計方案，最基本的人壽保險，純壽險 、臨時壽險、短期壽險（Term Life，亦稱作定期險），只有保障功能，沒有儲蓄或投資成分。它的優點是開始時保費很低，少少預算就可以獲得大額保障。這種保險適合需要短期保障或預算不寬裕的人，是短期計畫，也是向長期計畫過渡的權宜之計。在可靠公司辦理的可靠純壽險，能轉換為可靠的、有錢累積和能保到老的長期壽險。有些純壽險標榜保期長和保費低，但投保人宜審慎。例如投保人要考慮將來保險公司是否有可靠且高質量的長期保險可供轉換?是否有穩健的組織結構和管理？是以謹慎還是冒險作風來設計保單和營運？以及多年後是否仍有堅實的財政實力作出理賠，以避免因今天貪小便宜而將來吃大虧。純壽險的缺點是將來保費會大幅上升，令長壽的投保人在年老時騎虎難下。因此若有能力的話，宜盡早將純壽險轉換成長期壽險。

長期的人壽保險有投資儲蓄成份。要安全可靠，就不要幻想高回報；因為冒了險也不一定會有高回報。張一程說，既可靠又回報高，天下沒有這樣的事，即使有，也是騙人或是忽悠人。

紐約人壽資深代理人張一程自1982年10月投身保險業，至今已沈浸其中超過四十寒暑。他帶領堅實團隊成員，為華人以及各族裔提供各項保險和財務規畫服務，計有人壽保險、教育基金、長期護理保險、年金、退休計畫、IRA與401K等。張一程的團隊包括1984年加入的張夫人鍾海棠、1990年加入的劉志良以及2005年入行的黃景年。張一程著有「實話實說談保險」和「實話實說論保險」兩書，於2013年由世界日報出版。

張一程保險團隊辦事處地址: 207 W. Cermak Road, 2/FL, Chicago, IL 60616，電話： (312)808-1020。