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名中醫崔述貴教授回饋僑社 每周三天於法拉盛順和堂駐診

紐約訊
崔述貴教授針藥合併精擅疑難病症，駐診法拉盛順和堂回饋僑社。
崔述貴教授針藥合併精擅疑難病症，駐診法拉盛順和堂回饋僑社。

崔述貴教授醫術精湛，深得病家信賴好評，有口皆碑。崔教授具有55年的臨床經驗，著有國家出版社出版「針藥結合臨床診治大全」等七部針藥結合臨床專著，在國際上發表學術論文100餘篇，其特長針藥並治，辯證用藥，辯證施針，針藥互補，療效顯著。因疫情影響關閉了法拉盛診所，另開外國人居住較多的布魯克林診所，為方便皇后區僑胞，每周一、三、五上午11點至下午5點於法拉盛順和堂中醫駐診，回饋華人社區。

順和堂中醫擁有300多種中草藥，提供代客煎中藥服務或真空包裝，也可藥堂取藥。特效治療：頸間肘腕痛、膝腰踝足痛、坐骨神經痛、緊張疲勞失眠、焦慮憂鬱、三叉神經病、月經病、卵巢囊腫、敏感花粉病。精治：清春痘、濕疹、新冠流感、過敏性咳嗽、減肥美容、頸痛高血壓、眩暈震顫、面癱中風、耳鳴耳聾、肝炎脂肪肝、膽腎結石、更年期病、胃腸疾病。

貴和中醫診所創始人崔述貴教授紐約執照針灸醫師，早期畢業於中國遼寧中醫學院醫療系(現為遼寧中醫藥大學)，曾任遼寧中醫學院教授、碩士研究生導師，美國環球大學及美國自由大學東方醫學系教授、博士生導師。曾被中國衛生部派遣赴義大利、科威特國家從事醫療和學術交流工作。

法拉盛順和堂中醫電話：347-386-5552。地址：135-28 40 RD, 法拉盛(上海豫園對面，太陽花藥房裡面)。欲瞭解更多訊息可上Google 搜尋崔述貴以獲取更多訊息。

法拉盛 義大利 中風

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