鄭寶通先生榮任福州第二十四中旅美校友總會主席 謹訂1月6日校友聚會慶母校校慶

圖：新任第三屆福州二十四中海外旅美校友會主席鄭寶通先生（圖右）從上一任主席楊友毅先生（圖左）手中接棒繼續共同為校友總會貢獻心力。

福州第二十四中旅美校友總會自成立以來，已經走過了六個年頭。這不僅是一個聯繫海外校友的橋樑，更是一個相互支持和共同成長的平臺。在這裡，校友們不分年齡和背景，共同分享他們的經驗和智慧，為彼此的成功貢獻力量。2025鄭寶通先生將榮任福州第二十四中旅美校友總會新主席，這標誌著同學會進入了一個新的階段。他的領導能力和對同學會的熱情，將會引領福州第二十四中旅美校友總會走向更加繁榮的未來。鄭先生過去在同學會中的貢獻已經獲得了廣泛的認可。他的工作不僅提升了同學會的影響力，也增強了校友之間的聯繫。在他的帶領下，同學會將繼續致力於為校友提供支援，並為母校的發展做出更大的貢獻。現謹訂於1月6日於王朝豪庭舉行盛大的校友聚會就職典禮及慶祝母校校慶，在這一天，校友們將聚集一堂分享他們彼此的故事和夢想，共同為母校的未來出謀劃策，希望廣大的福州二十四中北美校友積極響應共襄盛舉。

據新任主席鄭寶通先生表示，福州第二十四中學自1960年創辦以來，已經培養了無數的優秀人才。這些校友不僅在中國有著卓越的成就，更在世界各地發光發熱，傑出校友遍佈海內外。特別是北美的校友寄情於同窗之誼團結一致，眾志成城相互幫襯，可謂是紐約僑界中不可忽視的力量。在過往多年來美的拼搏中，他們篳路藍縷，堅強隱忍，在美國的各個領域都取得了不菲的佳績，這些都充分都展現了福州第二十四中學校友的卓越才華和堅韌精神。這些成就不僅是對個人努力的肯定，也是對母校教育質量的最好證明。鄭寶通先生也希望能充分發揮校友會的功能性，通過這個平臺讓每位校友在事業和生活都能受益。他強調，個人的力量是有限的但集體的力量卻是無限大，校友會的成功更依賴於每一位校友的積極參與和支持。

鄭先生認為，隨著時間的推移，福州第二十四中旅美校友總會將繼續發揮其獨特的作用，因為它不僅是一個促進校友間交流的平臺，更是一個為校友提供幫助和支援的家園。在這裡，校友們可以找到志同道合的朋友，共同探討未來的發展方向。鄭寶通先生作為新任主席，將會帶領同學會開啟新的篇章，為校友們創造更多的機會和可能性。在未來的日子裡，福州第二十四中校友會期待看到更多的校友加入這個大家庭，共同為福州第二十四中學的發展貢獻自己的力量。這不僅是對過去的一份致敬，更是對未來的一份期待。欲瞭解更多關於1月6日校友聚會的詳情請致電：1201-681-8999。