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盛妍國際醫美中心專業執照團隊經驗豐富呂莉醫師親自主理 助您青春永駐

紐約訊
盛妍美容國際中心呂莉醫師（圖左二）親自主理豐富臨床經驗開業11年有著良好的口碑。
盛妍美容國際中心呂莉醫師（圖左二）親自主理豐富臨床經驗開業11年有著良好的口碑。

由呂莉醫生在紐約市正式成立的盛妍國際醫美中心，推廣全方位抗衰老和預防保養理念，從面部到卵巢到女性私密部位，提供整體調理方案。中心還率先採用自體血清結合填充的面部注射治療，以及最新的鐳射和射頻微針非手術緊膚技術，輔助客戶保持年輕和健康的外貌。

2014年開業的盛妍國際醫美中心，原名芊芊中韓醫美診所，是位於紐約市法拉盛的專業醫美機構。中心始創人呂莉醫生先後在哈爾濱醫科大學接受臨床專業教育，並在美國田納西州立大學從事心血管臨床研究。呂莉醫生持有美國內科醫生執照，在紐約執業11年，期間與丈夫包大士醫生共同建立了東昇聯合診所，服務華人社區。

呂醫生進一步介紹盛妍國際醫美中心說，該中心提供一系列先進的醫美服務，包括但不限於美版超聲刀、第五代熱瑪姬、射頻黃金微針、熱拉提、蜂巢皮秒、5G天使光雕、鐳射嫩膚、注射美容和菲蜜麗私密修復等。中心承諾使用原廠正貨的醫美儀器和藥物，並確保所有療程均由持證專業人員操作，以保障服務的安全性和高水準。

此外，盛妍國際醫美中心秉持「六G」服務宗旨，即Great Happiness、Great Joy、Great Time、Great Smile、Great Emotion和Great Worth，致力於讓每位客戶都能在接受治療後，散發出自信的美麗。呂莉醫生本人亦專注於抗衰老和皮膚健康保護的領域，她的臨床經驗豐富，尤其在婦科常見疾病和皮膚敏感問題的治療上。

盛妍國際醫美中心有著最專業的醫療團隊和最先進的硬體設備，中心的服務人員通曉您最熟悉的語言包括國語、英語、上海與福州等，讓您賓至如歸。中心旗下共有三家診所，分別位於：38-08 Union St, Suite 3I, Flushing, NY 11354; 805 Northern Blvd, Suite 001, Great Neck, NY 11021; 26-26 Jackson Ave, Long Island City, NY 11101，諮詢熱線： 929-523-8866、917-621-8999，中心營業時間為週一至週日的上午10點至下午6點，隨時歡迎有興趣的客戶前去體驗專業的醫美服務。

紐約市 田納西州 法拉盛

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