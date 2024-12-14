永安註冊會計提醒注意避免交兩次稅

永安註冊會計專精各類稅務並提供英，粵，普通，福州話服務，服務僑胞，個人報稅$50元起。

由聯邦稅務師和紐約註冊會計師聯合主持的永安註冊會計，有鑑於很多上市科技公司薪資會有部分是股票支付(e.g. Amazon, Google,Facebook)，而股票市場每天都在變動，學習如何保護和管理財富是非常重要的。如果您上班的公司有給您RSU(上市科技公司工作拿到限制性股票)，那您在賣掉股票那一年報稅 時一定要確保您的 stock basis 是正確的。不然，就交了兩次稅了。

提供英，粵，普通，福州話服務，由聯邦稅務師，王稅務師（Sarah Wang）和紐約註冊會計師，代會計師（Fei Dai）聯合主持的永安註冊會計S&F TAXATION LLC，從事會計專業服務超過12年。有鑑於許多華人 或華人子女都在從事科技行業，在報稅時，對於RSU的申報，提出釋疑:首先，由於大多數公司將RSU視為補充收入，這導致他們預扣的稅款少得多，於是導致科技公司員工欠下稅款。但有諸多情況是在 RSU vesting 的時候，它就作為是您的income，算在了W-2裡面了。您可以在 W-2 的 box 14 看到詳細的RSU金額。這些交過稅的部分都會成為您的 stock basis 的一部分。這個 stock basis 是在您賣掉股票時用來計算資本獲利的。計算公式就是賣掉的價格減去 stock basis. 那這裡問題就來了。一般券商公司不會把你在W-2上交過稅的部分當作你的 stock basis 報給IRS，那麼在 Form 1099-B 上也不會顯示這個basis. 但他們會給你一張 Supplemental Information Page 夾在那冗長的 Consolidated 1099 package 裡面。在稅季忙的時候，會計師或許不會注意到那張寫有你 adjusted stock basis 的一頁， 這樣一來，你交過稅的部分沒有從你賣股票的錢中減出來，就導致這個部分被稅了兩次。

舉個簡單例子:如你有$20,000的RSU在W-2上作為income交過稅了。你把這個股票賣了$30,000. 那您的資本獲利應該是 $30,000-$20,000= $10,000. 可是，券商給您的 1099-B 上顯示的是 Proceeds $30,000, Cost basis $0. 如果您的會計師直接用 1099-B 上的數字，沒有在那幾十上百頁的 1099 package 裡面注意到那潛藏的一頁 Supplement Info 上的 adjusted cost basis，那您的資本獲利在稅表 上就是$30,000. 活生生地多了兩萬美金的收入。而且RSU通常都是比較大的數字，很容易白白多交很多稅。還有些券商是把這個資料分開給您的，那就更不容易察覺到了。

代會計師提醒：為了避免類似報稅失誤發生，如果您有賣掉RSU股票，請記得提醒會計師您賣RSU股票的事，並單獨提供 Supplement Info Page. 並且，您可以根據 Supplement Info Page 自己動手計算一下您總共的 adjusted cost basis，然後對照稅表上的 Form 8949 看看是否一致。如果注意好這些步驟，那在報稅的時候就不會把RSU交兩次稅！

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