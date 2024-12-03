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亞皮查社區健康中心提供高品質文化適切的女性健康婦科服務

紐約訊
著名婦產科(OB/GYN)伍少玲醫生新近加盟亞皮查社區健康中心，成為其最新的女性健康臨床婦科駐診醫師。
著名婦產科(OB/GYN)伍少玲醫生新近加盟亞皮查社區健康中心，成為其最新的女性健康臨床婦科駐診醫師。

皇后區傑克遜高地的Apicha社區健康中心推出了一套針對女性健康的新服務。著名婦產科(OB/GYN)伍少玲（Lisa Eng）醫生新近加入亞皮查社區健康中心駐診，成為其最新的女性健康臨床婦科駐診醫師，擁有逾30年的豐富經驗，並會說粵語和西班牙語，將與該社區健康中心的工作人員一起為該區的女性提供高品質、公平、全面、文化適切的專科健康護理服務。

伍少玲(Dr. Lisa Eng)醫生於1990年在紐約整骨醫學院獲得醫學學位。其後在布碌崙路德會醫療中心婦產科住院部完成四年醫師實習訓練，成為婦產科認證醫生自1995年起開始私人執業，成立寶康婦產中心和紐約分娩中心，紐約分娩中心是美國首家由華人醫生擁有的分娩中心。

伍醫生將為傑克遜高地社區女性提供：每年一次的女性健康檢查，包括子宮頸癌、子宮癌和乳癌篩檢。子宮頸抹片檢查、超音波檢查、肌瘤及卵巢囊腫、子宮出血、巴氏檢查異常、陰道鏡檢查。婦科手術：子宮內膜切片、子宮頸和子宮息肉切除術、宮腔鏡檢查、子宮內避孕器取放、Nexplanon 取放、家庭計劃避孕服務、性傳染感染篩檢、更年期管理、不孕症評估等。

亞皮查社區健康中心執行長Therese R. Rodriguez表示：「Apicha 很高興有像伍少玲醫生一樣擁有豐富經驗的員工。皇后區的亞裔、拉丁裔、女同性戀、雙性戀和跨性別女性的需求長期以來一直被忽視。

伍醫生表示：“我很高興能與Apicha社區健康中心的工作人員一起為皇后區的女性提供高品質、公平、全面的適切文化的婦科健康護理。”

APICHA社區健康中心成立於1989年，是一家致力於為紐約市的亞裔和太平洋島民、LGBTQ+人群和其他弱勢社區提供全面、文化適切和高品質的醫療服務的非營利組織。三十多年來APICHA致力提高這些社群的健康水平，並消除他們面臨的健康差距；APICHA曼哈頓診所提供家庭醫學、婦女健康、行為健康、HIV/AIDS預防和治療、性傳播感染測試和治療、轉性護理等服務。

為了滿足社區的不斷變化和增長的需求，2023年四月於皇后區傑克遜高地設立診所，為該區民眾提供包括家庭醫學、牙科、兒科、婦女健康、行為健康等醫療服務。該診所的醫生和護士都是經過認證的專業人員，並能說多種語言，新診所還設有一個社區活動室，用於舉辦各種醫療健康教育活動，如健康講座、瑜伽課、同志小組等。

APICHA亞皮查社區健康中心傑克遜高地診所地址：82-11 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372，星期一至五上午9時至下午5時30分，欲預約看診及了解詳情請致電(718)567-5200，或瀏覽官方網站https://www.apicha.org。

皇后區 亞裔 布碌崙

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