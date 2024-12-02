紅藍卡年度開放註冊期至12月7日周六截止

紅藍卡年度開放註冊日期至12月7日截止。聯合健康保險提醒紅藍卡受益人及其照護者把握時機，及早選擇完成註冊。

聯合健康保險提醒紅藍卡受益人及其照護者，把握最後時機，於12月7日周六或之前，為2025年計劃做出選擇、完成註冊。

受美國《降低通貨膨脹法案》的影響，2025年的紅藍卡計劃，尤其D部分處方藥的承保，有別於往年，已有重大變化。聯合健康保險的中文團隊能為民眾講解2025年聯邦醫療保險 計劃和相應更新（例如醫護提供者網絡、綜合藥物承保內容等），提供民眾可考慮的計劃選項，滿足多方面的健康需求。

聯合健康保險是美國最大的健康保險公司之一，用心服務華裔社區30年，歡迎就近致電或到訪您的社區附近之亞裔資訊中心，讓他們協助您選擇最合適的計劃並完成重要的健保計劃註冊。

計劃通過聯合健康保險公司或其關聯機構之一提供保險。對於聯邦醫療保險優惠計劃（Medicare Advantage Plan）和聯邦醫療保險處方藥計劃（Prescription Drug Plan）：上述公司是與聯邦醫療保險簽有合約Medicare Advantage 組織，並具有聯邦醫療保險核准的D部分贊助商。 根據本計劃是否與聯邦醫療保險續約，會影響您注冊參加本計劃的狀況。

福利、配套和/或設備因計劃/地區而異。限制、例外情況及/或網絡限制可能適用。

聯合華語專線：1-800-801-1900

* 紐約市 曼哈頓(華埠)堅尼路161號 (CP先進醫學X光中心旁)

* 紐約市曼哈頓(華埠)東百老匯35號

* 紐約市皇后區法拉盛羅斯福大道136-02號 (新世界商城旁)

* 紐約市布碌崙八大道6402號G101室 (錦龍大廈)

* 紐約市布碌崙86街2115號 (新址)

* 新澤西州 愛迪生1715 Rt. 27, Edison, NJ 08817

* 新澤西州博根350 Broad Avenue, Palisades Park, NJ 07650