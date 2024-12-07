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鄧振球中醫師淺談急慢性咽喉炎

紐約訊

在紐約市主持兩家中醫疑難雜症診所的鄧振球中醫師，擅治急慢性咽喉炎。他說，急慢性咽喉炎最常見症狀有咽喉疼痛乾癢，有痰引起咳嗽，咽喉有異物阻塞，紅腫疼痛難忍，腹部一股氣流或物質向咽喉衝，有疼痛感等。此外，還可能吞咽困難，有時痛到影響說話交流，令生活工作極其不便，十分痛苦煩惱。如遇這類情況，鄧醫生通常用溫陽散寒、健脾化濕以及和胃疏肝治法，可使病情緩解甚至治癒。

鄧醫生解析，咽喉部位會引起各種病症，例如急慢性咽炎、急慢性喉炎、急慢性扁桃體炎、扁桃體周圍炎、扁桃體膿腫、咽後壁膿腫、咽旁膿腫、急性會厭炎、會厭囊腫、咽喉結核等。為什麼很多疾病都有咽喉異常症狀出現呢？那是因為咽喉是人體器官的要道，很多臟腑的經絡與咽喉關係密切。咽喉出現症狀是由許多疾病所引起，如感冒、肺部疾病、哮喘、脾胃疾病、肝膽疾病、腎病、糖尿病、高血壓、失眠、睡眠不足等等。咽喉異常表現為惡(怕)寒、頭痛、頭暈、四肢冰涼、四肢發熱、全身疼痛無力、口苦、口乾、口臭、胃腹飽脹、不思飲食、便秘不規則、情緒不穩定、易怒、生怨氣。總之，咽喉疼痛與炎症是疾病常見症狀。

鄧醫生跟著說，治療急慢性咽喉炎，中醫和西醫手法截然不同。西醫治療咽喉炎症就是藥物消炎或者做手術，當然真正的實熱症就用消炎藥，咽喉炎症就會消失，但是如果有臟腑疾病引起，或是臟腑虛、衰退引起咽喉炎症就比較棘手了。這也就是中醫所認識的虛陽浮越，火不歸位的火引起的炎症，或是陰虛火旺的炎症患者，長期服中藥醫治會較易見效。中醫藥在幾千年前就會用整體觀，人與自然分不開的理念，所有疾病用整體思維，所以咽喉炎疼痛是與哪些臟腑有關，隨證治之，與法制方療效較佳。

鄧醫生提醒，急慢性咽喉患者在氣候變化時要保護自己熱不貪涼，寒冷要避寒保暖，飲食要注意，要溫拒寒涼冰凍食品，不宜一昧貪圖快捷方便，服用坊間西式的消炎解毒涼咽藥了事。鄧醫師也提到情緒也是導致咽喉各症的主要原因，如易生悶氣、易怒、情緒不穩等。這類患者到鄧醫生診所，他會運用中醫辨證思想、整體觀，再根據咽喉患者寒熱虛實加以辨證論治。

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒，開水沖服，效果與中藥飲片相同。他的華埠地址: 90 E. Broadway (東百老匯), #2, Manhattan, NY 10002 (近F, R, B, D, L, 6號地鐵)；法拉盛: 136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355，諮詢電話：917-330-3108，易八達鄧氏中醫師健康專欄:  www.nydengzhenqiu.com。

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