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榕欣冷暖空調電器集團新春萬元現金大抽獎

紐約訊
榕欣冷暖空調電器集團新春現金大抽獎，凡購滿$800可獲抽獎券一張參加2025年3月1日抽獎有機贏取最高萬元現金。
榕欣冷暖空調電器集團新春現金大抽獎，凡購滿$800可獲抽獎券一張參加2025年3月1日抽獎有機贏取最高萬元現金。

榕欣冷暖空調電器集團(BANYAN Appliances Inc.)自即日起推出新春現金大抽獎活動，凡惠顧購滿$800均可獲得抽獎券一張，多買多送，參加2025年3月1日抽獎，有機會贏取最高現金獎$10,000。另感恩聖誕期間全場冰箱、洗衣機、抽油煙機開箱(Open Box)大優惠低至五折發售，良機不再從速參觀選購。

榕欣集團服務紐約華人社區逾廿年，在銷售家電方面享有盛譽，今年七月於布碌崙日落公園華人聚居的45街811號（貼近八大道）開設榕欣冷暖空調專賣店，為大紐約地區消費者推介最新的節能冷暖空調系統。

榕欣冷暖空調集團提供所代理晶宏、格力、三菱、大金等品牌空調系統，並與紐約州各電力公司合作，由逾三百萬保險專業工程團隊負責安裝中央空調和商業空調。並幫助住家或商業用戶申請紐約市政府節能補助高達$12,000，只需提供電費賬單，該公司負責一切申請手續。

格力高端(KingHome)晶宏品牌，以全新的美國節能標準， 被美國及加拿大地區列為最新高品質，高節能的冷暖兩制空調的精英品牌。領先技術超低溫製熱使用的是雙缸雙機的專業壓縮機技術，在溫度差距跨度於零下31華氏度和130華氏度之間，不僅可以超越期待值的正常運作，還可以達到高效的50%節能特性。

格力晶宏空調採用最新的晶片技術，在靜音、節能、功率方面，均超越和突破格力自身標準。且所有晶宏產品均可獲10年零件保養、3年免費維修服務。

格力晶宏(KingHome)空調總代理宜家冷暖(CoolHome)聯同榕欣家電舉行新春大抽獎，自即日起凡惠顧購滿$800均可獲得抽獎券一張參加2025年3月1日的現金幸運大獎活動，特獎現金$10,000(1名)、二等獎現金$1,000(5名)、三等獎現金$300（20名），多買多送，中獎機會更多。

此外，榕欣冷暖空調電器集團在感恩聖誕期間推出全場冰箱、洗衣機、抽油煙機開箱(Open Box)大優惠低至五折發售，良機不再從速參觀選購。

榕欣冷暖空調專賣店﹕布碌崙45街811號（靠近八大道街角），電話：（718)887-0033，每週七天上午7：30至下午6：30。

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布碌崙 華人 日落公園

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