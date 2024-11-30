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懷恩警鐘轉讓 創業好機會

紐約訊

服務華人社區近57年的「懷恩警鐘」，是一家有制度、規模的防盜警鐘公司，同時秉持童叟無欺的價格面對每一位顧客。在享譽近57年的懷恩警鐘，因主持人退休決定轉讓。懷恩警鐘是剩餘收入公司(Residual Income Company)，每月有固定金額自動進入帳戶收入，此類公司在商業界極有價值，使懷恩警鐘在業界享有盛譽。近來，商界和居家對防盜安全的需求日益重要，多年來懷恩警鐘對維護治安做出了重大的貢獻，懷恩警鐘有著高水準的服務，在大紐約地區廣大的客戶中，華人客戶達90%以上。新業主需承諾照顧公司現有的客戶。有意者請電：Anita Liu  646-321-8619

[email protected]

懷恩警鐘無論在技術、設備和售後服務方面都有投保施工及意外險，每一項工程可出具(Certificate Of Insurance)及包含工程意外險。當前治安令人憂心，華人也成為盜竊目標，安裝懷恩警鐘可幫助遠離偷盜。57年的金字招牌、超過上萬次安裝經驗，廣受顧客及同業肯定。

在眾多的警鐘公司中，懷恩警鐘隨著科技產品的更新，也在與時俱進的提升設備和技術。該公司的工程師，服務迅速可靠，可免費到府估價。懷恩專門防盜監視系統，工作人員能直接與顧客的電腦連線，提供隨時且最直接的貼心服務，以確保最高效率及品質防盜設備，是安裝警鐘的首選。華人社區最老字號「懷恩警鐘」，由華人傑出企業家高宇權(William Koh)先生主理，時時扮演著維護及關心用戶人身家安全的角色。高先生是防盜、鎖具科技、反竊聽、測謊、刑偵方面的專家，該公司聘有執照工程安裝團隊，值得信賴。為了幫助華人使用有效的防盜方法，解決社區盜竊案問題，如何預防或根治華人社區的盜賊禍患及電子防盜鐘的安裝使用，懷恩警鐘的防盜專家將為你提供免費的上門指導服務。

華人防盜專家，懷恩警鐘總裁高宇權(William Koh)先生，在80至90年期間，曾為中國安全部、公安部高級安全顧問，也是紐約皇后區地區檢察官治安委員會會員，同時是美國ASIS International機構及其他安全機構30多年會員，曾與國務院、聯調局、海關、民警等機構的安全人員，一起接受過密集的安全課程訓練。曾獲總統川普任命為2017共和黨全國委員會總統諮詢委員會(Republican National Committee Presidential Advisory Board)委員。

高宇權(William Koh)先生在經營近57年的懷恩警鐘貢獻了自己對社區服務與維護治安的熱忱，希望有緣能覓得有共同志向的經營者，為華人社區安全繼續把關。有意者請電：646-321-8619 ( Anita Liu)  

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華人 國務院 退休

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