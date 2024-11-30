溫馨醫美最新面部線雕拉提免費諮詢二人同享30%off一人獨享15%off優惠

圖:線雕微創，臉部提升效果佳，恢復快。溫馨醫美現有優惠，敬請把握。

溫馨醫美診所現正推出最新面部線雕(VSoft Lift)，推廣期間備有「一人獨享15%off, 二人同享30%off優惠」。診所提供免費諮詢及Sunbit分期付期方案，讓追求年輕美麗的僑胞無需等待便能輕鬆享年輕。

線雕利用專業的蛋白線(PDO)將脂肪墊和鬆弛的組織進行歸位元。在臉部皮下脂肪與肌肉之間的SMAS層埋入醫用可吸收縫合線（PDO）刺激老化皮膚，從而提拉筋膜層讓其復位，收緊皮膚，改善皺紋，進而達到面部提升的目的。特點為療程時間短，恢復快且效果顯著，為臉部提升術的黑馬。線雕為微整型手術並不需要動刀或全身麻醉，在醫生精確地將線體植入促進膠原蛋白生長，提升雕塑面部輪廓，讓臉部看起來更加年輕。

溫馨醫美診所採用VSoft Lift LIFTING PDO蛋白線為瑞典 創新技術並經外科及眼科醫療超過30年臨床證明，安全可靠。V Soft為全球最大PDO製造生產商並為首家獲得FDA II通過，認證為最安全、有效的非侵入性面部提升術。術後恢復快，可說是無需療養的自然微整型。該製造商並與美國多家頂級美容培訓機構及面部美學學會合作，其效果深受全美醫生、護士及醫療保健專業人士一致的推崇而獲得AAFE(AMERICAN ACADEMY OF FACIAL ESTHETICS)專業醫師美容認證。

V Soft LIFTING PDO是可百分百被身體吸收的膠原蛋白線，不僅提升眉部，下頜線，亦可全臉填充，比如淚溝，法令紋等部位。線雕在表皮層具有提亮膚色，促進局部組織微循環，細胞再生與組織修復能力，肌膚水分充盈，膚色整體水潤提亮，色素沉澱改善。深入真皮層，為細胞生長支架，刺激膠原蛋白再生與彈性纖維重組，再生結締組織支架，從而持久支撐，使肌膚恢復彈性、細紋消失。在皮下組織方面利用植入線構築一張三維立體網，整體支撐充盈垮塌的皮下組織，促進皮下血液，肌膚紅潤光澤。對SMAS筋膜做了深層提拉，緊抓肌膚鬆弛的根源——SMAS筋膜層，由深層拉緊，使肌膚全面提拉折疊、復位至原先的年輕態位置，效果自然、表皮肌膚不緊繃。

線雕抗老，一旦有肌膚鬆弛，就可利用線雕來解決！線雕非常適合面部偏瘦且有下垂問題的皮膚。線雕治療主打緊致，重點在於擴充皮下容量使得更加豐滿充盈及收緊下垂，非簡單的拉皮提升。線雕皮膚表層有針孔大小的創口，24—48小時之後可以恢復。做完線雕後，1月內需避免高溫 桑拿、高溫瑜伽等高溫環境。線體植入立初期有些緊繃是正常的。恢復期內(約一周)避免誇張表情，不要大哭大笑避免影響到線雕的效果。

溫馨醫美負責人提醒，醫生的技術和審美非常重要，有經驗的醫生會通過面診針對患者具體的情況進行術前設計及解說，臉型不同，面部軟組織分佈厚薄也不一，線雕不單單是把臉“提”上去，還要填補凹陷部位，弱化過度凸出的地方，達到一個修飾臉型的效果。

線雕雖說是微創手術，但術前的諮詢卻是不容馬虎的。溫馨醫美診所提供與專業醫生面對面免費諮詢便是為了讓愛美者能在術前充分瞭解，為每一位病患的年輕路加一份保障。溫馨醫美除線雕推廣外，肉毒桿菌、BIO CARE(PRF)護理及面部鐳射治療等皆備有優惠及SUNBIT分期付款方案可選擇。歡迎致電查詢或預約。溫馨醫美診所電話:516-951-8314 地址：233 EAST SHORE ROAD, SUITE 110, GREAT NECK, NY 11023