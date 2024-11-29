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恆順系列產品黑五特價各亞洲超市有售

紐約訊
185年老字號恆順最受歡迎產品
185年老字號恆順最受歡迎產品

為了回饋廣大消費者對恆順產品（鎮江香醋、純釀料酒和調味料包）的熱愛和支援，恆順品牌的美國代理和樂食品公司（Well Luck Co.,Inc）聯合美東地區各大超市及電商推出感恩節、黑五聖誕節期間，恆順產品特價優惠活動，敬請關注。

恆順品牌始於1840年清朝道光年間，迄今已有185多年曆史。其最有名的產品就是大家廣為熟知的四大名醋之首--鎮江香醋，是江蘇省鎮江市特產，中國國家地理標誌產品，其釀造技術被列為中國國家非物質文化遺產。如今的恆順是中國規模最大，現代化程度最高的食醋企業，2008年被當選為中國調味品協會會長單位。

除了鎮江香醋，恆順的純釀白米醋以及近年推出的恆順純釀料酒和調料包也廣受歡迎。特別是料酒系列裡面的蔥薑料酒，添加了蔥薑，去腥解膻增香提鮮，不用額外增加蔥和薑，簡化了烹飪流程，受到消費者好評，銷量逐年翻番。更主要是，恆順料酒是純糧釀造的，精選江南優質粳米，小麥和鎮江好水，再以180多年的釀製工藝發酵陳釀，無勾兌，無增香劑和防腐劑。這樣的料酒比市面上其他的勾兌料酒更健康，烹飪也更美味，因此廣受歡迎。

時值佳節期間，大家都會在團圓家宴中烹飪各種美食，恆順代理商和樂公司聯合各大超市和電商特推出黑五（Black Friday）特惠價格，是全年中最好的囤貨良機哦，歡迎大家到各亞洲超市中選購。

黑五 電商 聖誕節

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