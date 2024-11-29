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國醫堂范樹國教授淺談力爭人壽至120歲的治療調護

紐約訊
范樹國與許英教授創辦國醫堂，力爭幫助人類延長壽命至120歲以上。
范樹國與許英教授創辦國醫堂，力爭幫助人類延長壽命至120歲以上。

紐約法拉盛王子街《國醫堂》高級中醫診所，由美國政府授予中醫針灸傑人才殊榮的范樹國，中國衛生部外派國中醫針灸高級專家代表許英共同主理。兩位教授同時是著名老中醫、中醫主任醫師和中醫學教授。

范樹國教授介紹說：上一章談到人為什麼絕大多數都達不到120歲以上的原因。這次討論人壽“天年”120歲以上的治療調護措施。

中醫長壽抗衰老，國醫堂通過一對一中醫診斷運用特製秘方《范氏長壽散》治療、中老年慢性疾病，調護長壽治療方面取得了顯著成效，受到廣大民眾的熱情歡迎和讚美。    

根據125歲愛新覺羅老師的長壽經驗指導結合現代科技和范教授個人的臨床實踐經驗總結，運用《范氏長壽散》治療調護，在養脾胃補元陽的基礎上，以先攻後補，或先補後攻，攻補兼施的方法，除病邪補正氣，恢複激發壯大人臟腑功能，達到身體內外機能協調平衡逐漸達到最佳狀態而年青化。大約從50歲左右開始，愈年青調養效果愈佳、愈快、愈明顯。

以“養脾胃，調腎元”為主軸。

1、50歲防肌肉流失出現肌肉萎縮。比如女性停經後臀圍、腿圍明顯縮小；男人也一樣，肌肉細胞流失嚴重。

2、60歲養肝血，防鈣質流失出現骨質疏鬆，身高降低，骨關節疼痛，眼疾或視力下降。

3、70歲重脾胃，防代謝功能低下，出現嚴重肥胖，腰寬肚大，腿軟無力，肌肉萎縮、老人癡呆症。

4、80歲重心、腦血管系統，防止中風、冠心病、帕金森綜合症、

5、90歲重肝腎，防免疫系統功能紊亂，六脈空虛，大多死於癌症

6、100歲重骨腎，調養運動系統功能。防摔倒，骨質疏鬆，摔倒死亡率最高

7、110歲重肺臟、防呼吸肌麻痹，嚴防嗆死，呼吸衰竭死亡。

8、重心腎，防止大腦神經元細胞死亡。出現腦癱、硬化、漸凍、肌肉痙攣或萎縮，現內外麻痹癱瘓致死。

具體措施：調情緒，節飲食，理氣機，滿睡眠，保二欲（食欲、性欲為標誌）。

作為【美國替代醫學】治療最有效的醫學體系之一的紐約法拉盛王子街39-07《國醫堂》高級中醫診所特別精治以下方面的疾病：

1、經其他多種方法久治不愈的疑難痼疾（俗稱絕症）。

2、主流醫學檢驗出屬於免疫系統、內分泌系統、神經系統和消化系統等和其他方面無法治愈的疾病。

3、感染病毒所致的疾病，各種流行性傳染性疾病。

4、病毒引起的其他各種類型的疾病，如大多數由病毒引起的各種腫瘤（癌症）。

5、現代儀器檢測不出西藥無法治愈的疾病。

歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。電話：929-607-3738，診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354。網 站：Website: www.guo-yi-tang.com。 電子郵箱 Email:  [email protected]。(欲了解詳情請上本網站查詢）

癌症 法拉盛 中風

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