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Firstrade 24/7全天候華語客戶服務正式上線

紐約訊
圖: Firstrade 24/7 全天候華語客戶服務正式上線。
圖: Firstrade 24/7 全天候華語客戶服務正式上線。

美國領先的零佣金股票交易網路券商第一證券（Firstrade）宣布即日起正式提供每週七天、24小時全天候的華語客戶服務，旨在為日益增長的客戶群提供不間斷的支援，滿足全球各時區投資者的需求。全球華語用戶可隨時隨地享有尊貴貼心的客戶服務。

Firstrade首席執行長John Liu表示：「我們致力於為全球投資者提供最佳的服務體驗，7天24小時不間斷的全天候客戶服務，正是實現此目標的核心戰略之一。客戶隨時隨地都能享受到即時且專業的貼心服務，這不僅強化了我們的服務承諾，也展現了我們對客戶需求的積極回應。」目前，該服務已向Firstrade華語客戶全面開放。此服務不僅可在日常賬戶管理方面為客戶提供即時協助，亦將在2025年第一季隔夜交易功能上線後，為客戶提供全面服務。欲了解更多信息，請前往Firstrade客戶服務中心或聯繫Firstrade客戶服務團隊。

Firstrade的核心理念一直都是建立在「客戶體驗第一優先」，以卓越的服務、最低的投資成本，協助每一位客戶實現財富目標。第一證券是領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權和共同基金全部零佣金交易，並提供固定收益如聯邦政府債券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Agency Bonds）與CD等投資產品。Firstrade提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。Firstrade致力於追求卓越，將投資者體驗放在第一位。

1985年開業的Firstrade，為FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）成員，更多信息請瀏覽 https://www.firstrade.com。

投資 債券 證券

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