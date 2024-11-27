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楊再勵保險事務所專精商業、團體保險

紐約訊
圖: 楊再勵保險事務所業務範圍包括美國東部的紐約州、紐澤西州、康州、賓州、麻省等各州。
圖: 楊再勵保險事務所業務範圍包括美國東部的紐約州、紐澤西州、康州、賓州、麻省等各州。

法拉盛「楊再勵保險事務所」（GIRAFFE PROFESSIONAL INSURANCE AGENCY INC.）由社區聞人楊再勵先生創立，迄今已有35年歷史。楊先生以誠信立業，經驗非常豐富。該所專精各類商業保險，包括團體健康、商業樓房、共有公寓、合作公寓、房屋、汽車、旅館、勞工、建築、工程、貿易、倉庫、餐館、商店保險等，想方設法為客戶找出最佳保險方案。

在美國生活和經商，保險很重要，出色的保險公司能使周全地保護客戶利益，而且能節省金錢。「楊再勵保險事務所」業務範圍含蓋美國東部的紐約州、新澤西州、康州、賓州與麻省各州，具體包括餐館、外賣、糕餅店、服裝、美容指甲、按摩院、大小超市、雜貨店、熟食店、商業大樓、共有公寓（CONDO）、合作公寓（CO-OP）大樓、進出口商、批發商、倉庫、海運、建築材料行、木材行、木工廠、大小建築工程責任險、開發商、PAPER GC、住家保險、公寓保險(HO-4)、1-6家庭樓房保險、停車場、車庫、修車廠、商業汽車等等，此外，還包括各類擔保金，諸如PERFORMANCE BOND、STREET OBSTRUCTION BOND、PLUMBER BOND、FIDELITY BOND、LIQUOR BOND、LAUNDRY BOND等。

商業保險，英文稱為COMMERCIAL INSURANCE或者BUSINESS INSURANCE，涵蓋許多不同類型的保險，例如公共責任保險、雇主責任保險和專業賠償保險等等。這些類型的保險單可以保護您和您的企業免受因損失、傷害，甚至死亡而引起的索賠。

如果您從事的活動以商業為主，或者是商業行為的一部分，就需要購買商業保險了。比如在家做生意的商業行為，又如果住宅沒有商業行為存在，就可以購買個人性質的保險；但如果存在商業行為就需要買商業保險，因為如果只是買個人保險，因為不符合住家保險理賠條款，保險公司可拒保或者拒絕賠償。

保險公司一般對不同的生意有不同的要求，例如餐廳和裝修公司的保單內容就不一樣，這是因為各自的需求不同。不同的生意性質，不同的地區，不同的建築結構，保單內容都會有所不同。

總的來說，企業都需要買商業保險，一來是有保障，二來是有些州的法律規定必須買商業保險，雖然沒有規定買全部類型的，但是會有要求買某特定的某些保險種類，例如州法律規定如有員工雇主一定要買勞工保險等。

商業保險最常見的類型是財產、責任和工人賠償。通常，財產保險保障您的商業財產的損害；責任保險保障對協力廠商造成的損害；工人賠償保險則為您的員工因為工作造成的在職期間的傷害提供保障。

「楊再勵保險事務所」以35年豐富經驗，為客戶找到最佳方案，電話：1-718-886-5678 / 免費電話: 1-866-363-4226；地址：37-20 Prince St., PHE, P.O. Box 520751, Flushing, NY 11354；外州免費：866-363-4226，外州免費傳真：866-464-8145。

保險 勞工 新澤西州

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