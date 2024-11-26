尊貴的法王子 瓊波賈敦仁波切 蒞臨法拉盛賜予白財神灌頂

圖說：歡迎尊貴的法王子瓊波賈敦仁波切蒞臨法拉盛賜予白財神灌頂。

尊貴的法王子 瓊波賈敦仁波切，將於週日（12月1日）下午1:00-3:00，蒞臨法拉盛 喜來登酒店２樓，免費入場有中文翻譯，賜予白財神灌頂。白財神乃觀世音菩薩的與消災解厄拯救衰敗貧困並廣賜福報財富的化身，若以清淨的慈悲利他之心而修持此法，必能增加壽元福德並均衡五大元素。

白財神集觀世音菩薩和慷慨於一化身。蓮花生大士為除眾生因貪婪惡業而造成的貧窮苦，而化現為五部財神。白財神（是五部財神之一)法是極大的寶藏福報，可清淨物質與精神貧之因，帶來豐厚的財富福報，亦能增進長壽，健康，平衡五大元素和遠離戰爭的吉祥善緣。

地點: 法拉盛喜來登酒店２樓（免費入場，有中文翻譯）

地址：地址：135-20 39 Ave, 2F Flushing, NY 11354-4450

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