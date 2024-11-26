我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

尊貴的法王子 瓊波賈敦仁波切 蒞臨法拉盛賜予白財神灌頂

紐約訊
圖說：歡迎尊貴的法王子瓊波賈敦仁波切蒞臨法拉盛賜予白財神灌頂。
圖說：歡迎尊貴的法王子瓊波賈敦仁波切蒞臨法拉盛賜予白財神灌頂。

尊貴的法王子 瓊波賈敦仁波切，將於週日（12月1日）下午1:00-3:00，蒞臨法拉盛喜來登酒店２樓，免費入場有中文翻譯，賜予白財神灌頂。白財神乃觀世音菩薩的與消災解厄拯救衰敗貧困並廣賜福報財富的化身，若以清淨的慈悲利他之心而修持此法，必能增加壽元福德並均衡五大元素。

白財神集觀世音菩薩和慷慨於一化身。蓮花生大士為除眾生因貪婪惡業而造成的貧窮苦，而化現為五部財神。白財神（是五部財神之一)法是極大的寶藏福報，可清淨物質與精神貧之因，帶來豐厚的財富福報，亦能增進長壽，健康，平衡五大元素和遠離戰爭的吉祥善緣。

地點: 法拉盛喜來登酒店２樓（免費入場，有中文翻譯）

地址：地址：135-20 39 Ave, 2F Flushing, NY 11354-4450

報名請洽：

Michael 黃 917-731-6130 微信號：Michael6130

Morgan 陳 646-322-3119

紐約州八法林寺

Palpung Thubten Choling

245 Sheafe Road, Wappinger's Falls, NY, 12590

網址：www. palpungny. org

法拉盛 微信 紐約州

上一則

第二屆長島詩會在SNFL圖書館舉辦 紀念詩人瘂弦

下一則

璀璨星城燈光藝術嘉年華 長島艾森豪公園開展
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

慈濟法拉盛辦「天下一家」跨宗教祈福會

慈濟法拉盛辦「天下一家」跨宗教祈福會
紐約皮衣皮草感恩節特賣會11/28-12/1 在法拉盛喜來登酒店

紐約皮衣皮草感恩節特賣會11/28-12/1 在法拉盛喜來登酒店
紐約民主黨參選華人尹導 涉競選欺詐 傳遭刑事調查

紐約民主黨參選華人尹導 涉競選欺詐 傳遭刑事調查
紐約法拉盛強力執法 整頓無照攤販、衛生

紐約法拉盛強力執法 整頓無照攤販、衛生

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
（取自X）

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

2024-11-21 13:50
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
專家預告，將有一個暴風雨系統在下周到達紐約市，可能在感恩節期間帶來影響。圖為去年感恩節梅西百貨大遊行，在晴朗的天氣下舉行。(本報檔案照)

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

2024-11-24 07:37

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國