我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

環球商務 年終回饋活動「免費」點單系統 免費安裝

紐約訊

環球商務ＵP（Universal Processing）爲廣大商戶帶來一場重磅鉅惠。爲了回饋新老客戶的信賴與支持，即日起申請服務的新客戶，將免費獲得一套專業電腦點單繫統。

該繫統專爲餐廳、美甲店、零售商、超市、酒莊等商戶量身打造，幫助您輕鬆實現庫存管理、員工打卡、禮品卡處理等多項功能，大幅提昇運營效率，降低成本。

作爲獲得美國泛亞商會 (USPAACC) 認証的亞裔/少數族裔企業，環球商務是全美領先的支付和管理繫統服務提供商，專注爲中小企業提供靈活、可靠、便捷的支付解決方案和管理繫統。憑藉20餘年的行業經驗和卓越技術，我們已幫助超過31,000家商戶實現業務增長，並不斷推動創新，以滿足不同行業商戶的需求。環球商務在紐約、芝加哥、波士頓等全美7個地區設有辦公室，確保客戶無論身處何地，都能享受24/7的多語言服務和全麵的技術支持。我們不僅爲商戶提供POS管理繫統和自助點單解決方案，還支持商業推廣和24-48小時超快速商業貸款服務，助力您的企業在激烈競爭中穩步增長。

同時，環球商務是一家100%美國本土企業，通過多年的行業積累，不僅提供技術支持，還與客戶一同成長，積極回饋社區，助力企業在競爭中獲得成功。

除了完善的點單繫統，環球商務還將免費爲您安裝自助點餐機Kiosk，讓顧客通過自助設備快速下單，減少人工操作誤差，提昇客戶體驗。無論是提昇顧客滿意度還是優化店鋪管理，環球商務都爲您提供一站式解決方案。

環球商務總部位於曼哈頓中城（60 West 38th St, Floor 2, New York, NY 10018），並在法拉盛設有辦公室，地址33-38 Farrington Street, Suite 3D, Flushing, Queens, NY 11354，歡迎蒞臨洽詢。

業務諮詢請聯繫魏先生：917-608-9695。

貸款 亞裔 法拉盛

上一則

紐約法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見持槍亞裔男

下一則

第五大道歡慶200歲生日 12/8舉辦盛大派對
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛商改區 12╱13捐贈玩具送暖

法拉盛商改區 12╱13捐贈玩具送暖
中小商戶必備 業務騰飛的大幫手 環球商務 感恩節送「免費」點單系統

中小商戶必備 業務騰飛的大幫手 環球商務 感恩節送「免費」點單系統
華資飛馬 龐巴迪環球5000首配Starlink包機營運

華資飛馬 龐巴迪環球5000首配Starlink包機營運
3華男涉禮品卡欺詐 羅德島遭逮控罪

3華男涉禮品卡欺詐 羅德島遭逮控罪

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
（取自X）

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

2024-11-21 13:50
知情人透露，河邊垂釣遭捅亡華男，住於地蘭西街某租賃公寓。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

2024-11-20 10:54

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息