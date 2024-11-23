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美加補校2025春季班1/4 開課 早鳥優惠12/4前報名享 75折

紐約訊

「好的開始是成功的一半。」法拉盛首屈一指的美加補習學校，2025春季班將於元旦後的第一個周六1/4開學，陪伴指引貴子弟新學期的學習。春季班採線下到學校上課，日期： 01/04-06/7，共20個上課日（每周六），12/4前報名可享75折優惠，並優惠親朋好友，請大家告訴大家，聯合報名或舊生另有優惠。

春季班課程包括：（一)SAT、PSAT英文、數學練習 ,講解進攻班，適合10、11、12年級；（二)生物(Biology)、化學(Chemistry)、物理(Physics)資優班，適合高中9、10、11、12年級；(三)高中代數1(Algebra 1)邏輯分析、應用，適合8、9、10年級;(四)幾何(Geometry)圖形公式，證明概率解析；適合9、10、11年級；(五)三角函數(Algebra 2)高等大代數；(六)創意寫作，依年級，程度分班，適合6、7、8、9、10年級；(七)紐約特別科學準備進攻班，適合6、7年級；(八)紐約州考(State Test)資優英文數學進攻班，適合3、4、5、6、7年級。

針對2025新的SAT線上考試，將把當前的考試時間縮短一個小時—閱讀、寫作和數學評估的考試時間將從三個小時縮短到約兩小時。

考試將採用較短的閱讀文章，每篇文章附有一個問題，並且在數學測試的整個過程中都允許考生使用計算器。美加補習學校設計了New SAT教材和線上（Online）模擬考試系統。這項線上學習系統，包括作業檢查、參與試題練習、試題分析等，讓每名同學瞭解自己的弱項並加強學習要點。參加SAT考試的人可以使用自己的筆記型電腦或平板電腦（但他們仍必須在受監控的考點或學校參加SAT考試）。

該校輔導制度完善，特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態並補充教材，以配合最新的考試趨勢，從而奠定學生的良好基礎並加強學生較弱科目。美加補習學校多年來各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長好評。

創校20多年來，「美加補習學校」一直採用最新的教學方法，注重學生的閱讀理解並加強學生英文答題能力，同時還會著重學生的組織理解能力，要求學生對內容能融會貫通再加以分析，盡可能地作答準確。在數學考試上，「美加補習學校」強調思考過程、文本題及邏輯推理，要求學生靈活思考並運用腦筋思考去解答變化多端的考題。

美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355，報名電話：718-961-8886、718-359-3952（週三、週六上午9時至下午3時），網上報名註冊：www.mega-academy.com。

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