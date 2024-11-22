世界日報攜手紐約州健保市場11/23舉辦「2025健保論壇」

「2025健保論壇」舉辦於11月23日(周六)法拉盛喜來登酒店二樓，免費入場。(主辦單位提供)

為幫助讀者更好地了解2025年健保 的重要變化及最新資訊，以及如何找到符合需求及預算的優質健康保險 ，世界日報與紐約州 健保市場合作，將於11月23日（周六）在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳共同舉辦「2025健保論壇」，本活動亦獲得亞美醫師協會和聯合健康保險的贊助。主辦單位將邀請專家、政府代表和社區醫療單位現場解析最新的健保變化、聯邦紅藍卡計畫解析、移民權利與福利，以及身體健康相關議題，為民眾解答疑惑。活動內容豐富多元，包括免費健康篩檢、攤位諮詢服務，還有豐富的幸運大抽獎環節，歡迎民眾報名參加。

來自紐約州健保市場的代表陳敏敏（Min Min Chen）將現場演講「紐約州健保市場：2025年開放投保期已開始」，為民眾提供關於紐約州官方的健康保險交易市場最新資訊與資源。此外，為加強紐約市民對移民權利與福利的認識，世界日報也邀請紐約市長移民事務辦公室社區活動組組長李麗現場演講「瞭解您的權利」。聯合健康保險亞裔市場部市場經理陳紹南將帶來「2025紅藍卡你需要知道的事！」的主題演講。除了以上講師，還有紐約州執照針灸醫師聯合公會會長石鋼醫師也會解說「運用中醫整體觀，同時治療多系統疾病」。

活動現場不僅有四場精彩演講，還有攤位展示，包括紐約州健保市場、亞美醫師協會、聯合健康保險、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、法拉盛血管中心、百康仁德、鄧振球中醫疑難雜症診所、阿茲海默症關愛服務、美國華裔註冊護士協會、紐約大學蘭貢健康系統、GetCoveredNYC、紐約市長移民事務辦公室及紐約市老人局等，提供免費健康篩檢和諮詢服務，包括血壓、BMI、膽固醇、血糖測試等，現場還有各項科目如內科、足科等醫師駐點，也有頸動脈及靜脈超聲波檢測等項目。主辦單位希望透過提供健保資訊，並讓參與者進行基本健康檢查，幫助大家更了解自己的健康狀況。此外，活動結束前還設有幸運抽獎，現場的參加民眾都有機會贏取精美禮品。

世界日報健保論壇將於11月23日（周六），下午12時至3時30分在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳舉行（135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354）。座位有限，敬請各位讀者儘早報名參加，報名專線：(718)746-8889分機213，或至網址報名：bit.ly/wj1123。