最划算的度假勝地：越南會安被評為旅遊費用最便宜的旅遊景點

如果會安在您的旅遊願望清單上，您絕對會大開眼界；會安不僅在近期被評為最經濟實惠的旅遊城市第一名，也是越南 最美麗的城市之一！

事實上，這座市歷史悠久的古城擁有保存完好的 15 世紀建築和迷人的街道，已被聯合國 教科文組織列為世界遺產，除了歷史悠久的地標和美麗的景點，會安還有多種適合每個人的事物，包括購物、海灘、獨特的文化體驗等等。

當然了，低廉的物價也讓這座古城更具吸引力，因此有這麼多人提出越南簽證申請，並專程來到會安旅遊，也不足為奇了。

會安的物價

對於有興趣前往會安旅遊的人，您可能會想瞭解該為自己的旅程預設多少預算 。

在會安的平均每日費用約為 $40 至 $50 美元（或約 1,000,000 越南盾）。中價位的標準住宿每晚要價落在 $15 到 $25 美元，每人每日餐費約 $10 到 $20 美元，活動和觀光 費則落在 $10 到 $20 美元。

預算較低的旅客可以選擇住民宿，並在當地觀光客較少的咖啡廳用餐，花費會更省。會安也有許多免費的活動，例如在熱鬧的當地市場漫步、探索古、或在安邦的公共沙灘上放鬆身心。

然而，如此低廉的價格也附帶著小小的不便；大部分店家只接受現金，因此您得確保隨時攜帶足夠的紙鈔，或方便尋找自動提款機。

會安的景點

除了經濟實惠外，會安還擁有許多令人難忘的景點、著名地標和活動。

遊覽會安古城

在越南的八個聯合國教科文組織遺址中，會安古城以其豐富的歷史和獨特的風韻脫穎而出。這座城市曾是來自中國、中東和歐洲的商人的主要貿易港口，從地方的建築外觀可看出當時的影響，例如您會發現在美麗的木石結構中，獨特地混合了越南、中國和日本 的風格。

欲進入古城，遊客需購買 120,000 越南盾（約 $5 美元）的門票。持這張門票可參觀五個景點，包括極具標誌性的日本橋、中國古代會館、廟宇、傳統民居和博物館。門票有效期為 24 小時，因此您有充裕的時間欣賞老城及體驗其迷人的氣氛。

在安邦海灘放鬆身心

對於熱愛海灘的人士，距離會安不遠的安邦海灘是越南最乾淨、最美麗的海灘之一。安邦海灘榮獲 CNN 評選為全球百大最佳海灘之一，清澈的海水和柔軟的沙灘使其成為完美的一日遊景點。

您只需花費 50,000 盾（$2 美元）即可租借日光浴躺椅，若您在當地海灘酒吧購買飲料，也可免費在此放鬆。沿著海岸線林立許多飯店、餐廳和水療中心，是您在沙灘上放鬆和享受越南自然美景的理想地點。

觀賞元宵燈會

這是每個月圓之夜都會舉行的燈節，令原本就美麗十足的會安更加迷人。在節慶期間，有數以千計色彩繽紛的燈籠懸掛在建築物上，沿著河面漂浮，營造出奇幻的氛圍。遊客只需花費 200,000 越南盾（8 美元）即可租借一艘船，在河上放自己的花燈，沿著堤岸都有船隻可供使用。

若您想參加祭典，只需查看您造訪當地期間的滿月時間即可。如果您無法在月圓之夜抵達會安，也不必感到遺憾，因為每晚都有燈籠照亮會安。在月圓之夜，河面上會多幾道亮光，營造出格外夢幻的景象。

沿著秋盆河漫步

您不用等到元宵節，就可以在秋盆河上享受乘船的樂趣。在碼頭，許多船隻已準備好帶遊客沿河遊覽，費用只需 200,000 盾（$8 美元）。日出或日落是最理想的起航時間，因為這兩個時段可以看到最美麗的景色。當您在水上滑行時，您可以欣賞到城市和周邊地區的美景，並觀看當地漁民如何悠閒地捕魚。

在裁縫店量身定做服裝

儘管會安不再像幾世紀前是繁榮的貿易中心，但這座古城仍以技藝精湛的裁縫而聞名。城中有許多裁縫店，遊客可在此訂做服飾，如男士西裝、女士禮服等，客人甚至可挑選剪裁樣式、布料和設計細節。

市周圍有許多選擇，因此建議您在選擇店家前先查看 Google 地圖上的評論，以避免淪為業者眼中的肥羊、落入潛在的觀光陷阱。價格因布料和款式而異，襯衫通常要價約 $15 美元到 $25 美元之間，洋裝大約在 $20 美元到 $50 美元之間，西裝則在 $100 美元到 $300 美元或更高。