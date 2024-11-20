長島市Malt Drive豪華大樓廉租屋現正開放申請 12月30日截止

長島市2-20 Malt Drive大樓拔地而起，雄偉壯觀；四周有無敵河景，環境優越（效果圖）。

由紐約市 房屋局的房屋連結計畫(NYC Housing Connect)所負責開發的廉租屋，位於皇后區長島市 2-20 MALT DRIVE, LIC, NY 11101，共有173個新建單元，現已開放個人及家庭申請租住，但收入有限制，詳見網站： MaltDriveLottery.com。申請人必須於2024年12月30日周一當天或之前寄出書面申請表或線上提交申請。

該幢豪華大廈為禁煙建築，設備齊全，大堂24小時有人值守、聘有大樓住戶管理員，並闢有包裹收發室、俱樂部活動室*、休息室*、聯合辦公室*、會議室*、兒童遊戲室*、健身中心、景觀庭院*、景觀屋頂露臺*、燒烤架*、室外泳池*、愛犬美容服務*、共用洗衣設施*、住戶專屬活動和項目*、自行車存放處、停車場*（*需另外付費）。至於交通方面，則有公車Q69與Q103行經，附近還有長島鐵路（Long Island Railroad）與東河渡輪（East River Ferry）可搭乘。

2-20 Malt Drive公寓大樓距離曼哈坦中城僅數分鐘車程，毗鄰3.5英畝的全新海濱公園，內設公共遊樂場和遛狗區。該樓坐擁迷人風景，配備豪華便利設施，內部裝潢現代，每個單元都有洗衣機和烘乾機。頂級便捷設施還包括帶燒烤架和用餐座位的屋頂露臺、休憩吊床、周圍擺放日光浴躺椅的室外泳池、附設瑜伽室的先進健身中心、可供預訂會議室的聯合辦公室，以及配備檯球桌、多台電視和寬敞休閒空間的俱樂部活動室和休息室。此外，大樓還設有帶戶外專屬遊樂區的兒童遊戲室，以及配置超大洗衣機和烘乾機的公共洗衣設施。

本建築預計可獲得紐約市房屋保護和開發局 (Department of Housing Preservation and Development) 421A 稅收激勵計畫 (421A Tax Incentive Program)的稅收豁免。紐約市居民享有選擇公寓的一般優先權。紐約市致力於在本市所有社區貫徹包容性原則，包括支持紐約市民居住在自己所選的社區，而且無論他們的原居住社區在哪裡，也無論他們想要搬入哪個社區。

租住公寓大樓須知: 1）租金包暖氣費和熱水費。承租人負責支付電費和爐灶電費。 2）家庭人數1-5人包括所有同住人，即父母和子女。受居住標準制約。 3）家庭收入包括薪資、時薪、小費、社安金、子女撫養費及其他收入。收入指南可能時有變更。 4）網站所列最低收入 可能不適用於持有第 8 節所述住房券或享受其他合格租房補貼的申請人。資產限制同樣適用。

申請人可線上或通過郵件申請。如線上申請，請至網站: https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。如通過郵寄索取申請表，請將回郵信封寄至：2-20 MALT DRIVE APARTMENTS, P.O. BOX 1543, NEW YORK, NY 10159。每個開發計畫只接受申請人一份申請表，請勿重複提交。

申請截止後，將通過抽籤選出申請表以供審查。如果您的申請表被選中，並且您基本符合資格，將獲邀提交檔案，以進一步確定您是否符合申請資格。通常主事機構會在申請截止日期後2至10個月內與申請人聯繫。屆時，您需要提交可證明家庭人數、家庭成員身份和家庭收入的相關文件。