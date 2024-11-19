2025聯邦醫療保險D部分處方藥承保將發生的變化

2025年聯邦醫療保險三大變化:取消D部分處方藥的承保缺口、降低D部分處方藥的自付金額上限、新的處方藥支付計劃。

《降低通貨膨脹法案》(IRA)在2022年簽署成為法律。無論投保哪家保險公司，該法案帶來的變化會影響所有享有處方藥承保的聯邦醫療保險 會員。聯合健康保險希望為民眾提供可靠的信息，幫助您應對在2025年影響到聯邦醫療保險整個行業的處方藥承保變化，努力幫助您獲得順暢無阻的聯邦醫療保險體驗。

2025年聯邦醫療保險將會有:取消D部分處方藥的承保缺口、降低D部分處方藥的自付金額上限、新的處方藥支付計劃三大變化。

取消處方藥承保缺口─承保階段週期在每個計劃年度的開始時重新開始，通常是1月1日。

處方藥的承保缺口，也稱為甜甜圈洞，將在2025年被取消。作為您D部分處方藥福利 的一部分，您的D部分處方藥在計劃年度中將有三個承保階段：年度自付扣除金階段, 初始承保階段, 重額承保階段。您可能會經歷不同的藥物承保階段，您也可能不經歷所有的階段。

自付扣除金階段：如果您的計劃包含處方藥自付扣除金，您需要支付藥物的全部費用，直到達到自付扣除金的金額。然後，您將進入初始承保階段。

初始承保階段：在這個階段，您需要支付聯邦醫療保險承保處方藥的定額手續費或共同保險，由計劃支付承保處方藥的其餘費用。當您或您的代表支付總計達到$2,000（包括自付扣除金），您將進入重額承保階段。

重額承保階段：和2024年一樣，在這個階段，您在計劃年度的剩餘時間內，將不需要為聯邦醫療保險承保的 D部分處方藥支付任何費用。如果您的計劃還包含額外的處方藥承保，您可能需要繼續支付這部分藥物的分攤費用。

新的自付金額上限─在2025年，聯邦醫療保險承保處方藥的自付金額上限是$2,000。而2024年則是$8,000。

哪些費用可計入有上限的處方藥自付金額？您為年度自付扣除金支付的所有費用，以及您為聯邦醫療保險承保處方藥所支付的定額手續費或共同保險，都可計入該自付金額。此外，您的計劃或第三方組織，如額外補助(Extra Help)、印第安人健康服務（IHS）、慈善機構、或符合要求的州藥物援助計劃（SPAPs）等，其支付的款項可能也可計入。要獲得更多信息，請參閱您的計劃文件。

聯邦醫療保險處方藥支付計劃(Medicare Prescription Payment Plan)為享有D部分處方藥承保的聯邦醫療保險會員，可以通過這一計劃，將處方藥自付費用分攤到整個計劃年度，每月進行支付。

如果您有高額的D部分承保處方藥費用，在9月前將達到$2,000的年度自付金額上限，並希望在全年內分攤支付您的D部分費用，那麼這個計劃可能適合您。

如果您屬於以下情況，聯邦醫療保險處方藥支付計劃可能不適合您：

* 您每年的D部分承保處方藥費用較低，而且每月費用大致相同

* 您的支出不太可能達到$2,000的年度自付金額上限

* 您符合資格獲得額外補助(Extra Help)或其他幫您節省D部分處方藥費用的政府項目。

如果您選擇加入聯邦醫療保險處方藥支付計劃，您在藥房配取D部分承保處方藥時，不需要向藥房支付費用。相應的，您的保險計劃將支付該費用，並向您發送每月賬單。您不一定要加入，該支付計劃不是強制性的，並且，可能並不適合所有人。

若對D部分處方藥承保的變化仍然感困惑，歡迎週一至週五上午9時至下午5時，致電聯合健康保險華語專線1-800-801-1900聽語障專線711。