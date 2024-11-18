我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

強大新綠能即將在2025年量產具穩定輸出和快速佈置優勢

紐約訊
PES取得國際認證測試機構之測試結果。
PES取得國際認證測試機構之測試結果。

隨著極端氣候肆虐，新能源的走向面臨巨大挑戰，室內光將可能成為綠能最大產出來源。美國Wavja的PES (Photon Energy System)在國際認證測試機構下，產生出從13.8倍至51倍太陽能發電的電力效能。室內光擁有24小時發電全年無休、不受天氣影響和穩定輸出的絕對優勢，也是世界上第一種可計算的綠色能源。

建築公共區域、辦公室、商店展示區、醫院、飯店和大型量販店等，各種隨處可見的地方都有24小時的室內照明，不一樣場所產生的光照流明數將產生倍數電力。PES的優勢在於各種空間內以模組化“LEGO”方式排列組合，安裝十分簡易且能快速佈置，可讓某個區域或城市在數月內就獲得大量電力支援，是一種高效環保的能源危機解決方式。

新能源如太陽能或風力發電，因取得土地和環境評估影響，需要一段冗長時間才能開始運作。再加上極端天氣不穩定因素，維護與回收等費用充滿了不確定性與挑戰，例如紐約州的平均太陽能發電工作時間為3.15小時。相比之下室內光不但穩定，還有利於各單位能快速計算出可靠電力，甚至於各種賽事場地可提供170000流明都能達到近百倍太陽能效能。將使用的各種電力進行「再回收」成為乾淨能源，將是另一種永續發展的有效方向。

這次的測試也包含手電筒光照在PES系統中的能量轉換效率，此目的是為了移動設備所需，如發生自然災害時的快速緊急用電，偏遠地區突然斷電或急需用電的人道救援等。同時也為了驗證未來在醫療設備上的可行性，如呼吸機等各種設備將可以不再依賴插座而自由移動。或者電動車能在太陽光下和有室內光源停車場時，擁有自動充電能力。

欲知更多詳情及完整測試報告，請瀏覽www.wavja.com

PES室內光測試結果顯示能產生出從13.8倍至51倍太陽能發電的電力效能。
PES室內光測試結果顯示能產生出從13.8倍至51倍太陽能發電的電力效能。
PES (Photon Energy System)在國際認證測試機構下進行電力...
PES (Photon Energy System)在國際認證測試機構下進行電力輸出測試。

綠能 紐約州 電動車

上一則

公廁太少 紐約日落公園華人隨地便溺惹怨

下一則

中華公所本周助民眾申請供暖補助
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普勝選隔天 中太陽能業者「天合光能」賣掉德州大廠

川普勝選隔天 中太陽能業者「天合光能」賣掉德州大廠
LG新能源傳替SpaceX開發電池 早盤股價飆漲9%

LG新能源傳替SpaceX開發電池 早盤股價飆漲9%
大摩：中國太陽能鏈轉機浮現 持有股票良機來臨

大摩：中國太陽能鏈轉機浮現 持有股票良機來臨
馬斯克投入太空運輸、電動車、太陽能 提早布局20年

馬斯克投入太空運輸、電動車、太陽能 提早布局20年

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
紐約市政府現已停止兩家酒店作收容無證客的用途，多個收容場所也將在未來幾個月內陸續停用。(記者許君達／攝影)

紐約市府停止2酒店收容無證客 其餘陸續停用

2024-11-12 10:53
法拉盛草原可樂娜公園。(取自Wikimedia Commons)

18歲女遭性侵 丟在法拉盛草原可樂娜公園 嫌落網

2024-11-10 14:00
曼哈頓一名華女投訴遭外送員瘋狂敲門騷擾。圖為華裔外送員在8大道送餐，示意圖，非新聞當事者。(記者顏潔恩╱攝影)

外賣員瘋狂砸門要她開門領餐 曼哈頓華女曝恐怖經歷

2024-11-15 19:14

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地