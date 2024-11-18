強大新綠能即將在2025年量產具穩定輸出和快速佈置優勢

PES取得國際認證測試機構之測試結果。

隨著極端氣候肆虐，新能源的走向面臨巨大挑戰，室內光將可能成為綠能 最大產出來源。美國Wavja的PES (Photon Energy System)在國際認證測試機構下，產生出從13.8倍至51倍太陽能發電的電力效能。室內光擁有24小時發電全年無休、不受天氣影響和穩定輸出的絕對優勢，也是世界上第一種可計算的綠色能源。

建築公共區域、辦公室、商店展示區、醫院、飯店和大型量販店等，各種隨處可見的地方都有24小時的室內照明，不一樣場所產生的光照流明數將產生倍數電力。PES的優勢在於各種空間內以模組化“LEGO”方式排列組合，安裝十分簡易且能快速佈置，可讓某個區域或城市在數月內就獲得大量電力支援，是一種高效環保的能源危機解決方式。

新能源如太陽能或風力發電，因取得土地和環境評估影響，需要一段冗長時間才能開始運作。再加上極端天氣不穩定因素，維護與回收等費用充滿了不確定性與挑戰，例如紐約州 的平均太陽能發電工作時間為3.15小時。相比之下室內光不但穩定，還有利於各單位能快速計算出可靠電力，甚至於各種賽事場地可提供170000流明都能達到近百倍太陽能效能。將使用的各種電力進行「再回收」成為乾淨能源，將是另一種永續發展的有效方向。

這次的測試也包含手電筒光照在PES系統中的能量轉換效率，此目的是為了移動設備所需，如發生自然災害時的快速緊急用電，偏遠地區突然斷電或急需用電的人道救援等。同時也為了驗證未來在醫療設備上的可行性，如呼吸機等各種設備將可以不再依賴插座而自由移動。或者電動車 能在太陽光下和有室內光源停車場時，擁有自動充電能力。

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