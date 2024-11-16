北美醫療器材集團35周年慶推出買一送一感恩反饋 買按摩椅送製氧機
北美醫療器材集團成立35年誌慶，前所未有大手筆推出買一送一愛心實際回饋。即日至感恩節，消費者購買被美國主流媒體和專業醫生評價為醫學上的突破駭客生物科技---勞斯萊斯醫生老闆至尊雙博士（Dr. Boss FJ-8500 plus , 2 in 1, A14D）醫療按摩椅，即贈價值高達$8,000的製氧機（Dr. Fuji: Mini Oxegenerator）。按摩椅加製氧機同步運用深度按摩療法與氧氣療法，以改善睡眠品質，改善身體機能，恢復良好狀態，是豪華養生保健長壽的高檔奢侈品，也是送禮自用延年益壽的最佳組合。
上述製氧機，法國製，以最新駭客科技製造，由北美醫療器材集團CEO山口醫生引進。日前，這台製氧機在德州達拉斯生物駭客年會上亮相，轟動一時，搶購一空，並被譽為21世紀又一革命性醫學突破。
山口醫生指出，疫情餘波蕩漾，時隱時現，氧氣療法尤顯重要。眾所周知，缺氧危害健康和生命，醫院用大型氧氣瓶固然是有效的急救手段，然而針對日常生活的保健養生氧氣療法，廠商開發出超微型水杯狀隨身攜帶的製氧機，可製造3-5升濃縮氧氣，保證滿足上班族、學生及長者吸氧、腦力勞動者吸氧運動和體力勞動後吸氧的需要。
山口醫生又說，醫療按摩椅結合養生康復氧氣療法，不但能加速身體復元，改善血液循環，恢復肌肉彈性，消除痠痛和疲勞，還能減輕抑鬱與壓力，增加自我癒合力。大腦有充足氧氣，自然能緩解失眠，提高工作效率、專注力與記憶力。總之，適當吸氧不僅能提高機體含氧量（正常98-100），改善組織缺氧，還能增加人體細胞和器官的物質代謝，提高身體免疫能力，進而達到養生長壽的終極至高目標。因而製氧機是當今養生保健長壽抗衰老的最搶手產品。
於此同時，山口醫生將多個知名的按摩椅品牌引進美國華人社區，包括Dr. Fuji、Dr. Boss、ASAHI、ACIGI等，尤其是勞斯萊斯醫療按摩椅，有如魔鬼瘦身運動減肥機，已獲得美國媒體、健康專業人士和華人社區的廣泛認可。山口醫生的健康醫療按摩椅，在北美兩千多個貿易展會表現亮眼，銷量驚人。
成軍35年的北美醫療器材集團，1989年由山口醫生在北加州矽谷創建。及至1992年，該集團已躋身全美健康養生健身復健的知名供貨商行列，客戶成千上萬，包括全球知名的谷歌（google）、國際聯鎖醫療、水療、美容院與診所等。山口醫生本人曾是骨科醫生，1992年轉行到矽谷從事疼痛管理工作。他的醫學背景深厚，能從整體角度來看待健康，並結合傳統醫學知識與創新手法，來解決健康問題。他是第一位在CES展會上介紹按摩椅好處的華裔醫療專業人士，至今已有35年。山口醫生這一里程碑，提升了健康器材按摩椅的知名度，並且贏得「按摩椅教父」的美名，因而受到美聯社、福斯商業新聞和其他媒體的關注與採訪。
北美醫療器材集團免費訂購電話： 800-526-0278，網址：www.DrFuji.com，電郵: [email protected]，誠徵全美各地代理商。該公司紐約市展銷處，法拉盛： 新世界超市二樓（136-20 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354），電話：646-824-8873；布碌崙: 71-09 18th Ave, Brooklyn, NY 11204（豐源家居），電話：917-299-4035。集團總公司在北加州矽谷科技中心: 4399 Ingot St, Fremont, CA 94538，電話: 510-651-9088。
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