北美醫療器材集團35周年慶推出買一送一感恩反饋 買按摩椅送製氧機

北美醫療器材集團CEO山口醫生在各大展銷會，大力推銷Dr. Fuji製氧機。

北美醫療器材集團成立35年誌慶，前所未有大手筆推出買一送一愛心實際回饋。即日至感恩節，消費者購買被美國主流媒體和專業醫生評價為醫學上的突破駭客 生物科技---勞斯萊斯醫生老闆至尊雙博士（Dr. Boss FJ-8500 plus , 2 in 1, A14D）醫療按摩椅，即贈價值高達$8,000的製氧機（Dr. Fuji: Mini Oxegenerator）。按摩椅加製氧機同步運用深度按摩療法與氧氣療法，以改善睡眠品質，改善身體機能，恢復良好狀態，是豪華養生保健長壽的高檔奢侈品，也是送禮自用延年益壽的最佳組合。

上述製氧機，法國製，以最新駭客科技製造，由北美醫療器材集團CEO山口醫生引進。日前，這台製氧機在德州達拉斯生物駭客年會上亮相，轟動一時，搶購一空，並被譽為21世紀又一革命性醫學突破。

山口醫生指出，疫情餘波蕩漾，時隱時現，氧氣療法尤顯重要。眾所周知，缺氧危害健康和生命，醫院用大型氧氣瓶固然是有效的急救手段，然而針對日常生活的保健養生氧氣療法，廠商開發出超微型水杯狀隨身攜帶的製氧機，可製造3-5升濃縮氧氣，保證滿足上班族、學生及長者吸氧、腦力勞動者吸氧運動和體力勞動後吸氧的需要。

山口醫生又說，醫療按摩椅結合養生康復氧氣療法，不但能加速身體復元，改善血液循環，恢復肌肉彈性，消除痠痛和疲勞，還能減輕抑鬱與壓力，增加自我癒合力。大腦有充足氧氣，自然能緩解失眠，提高工作效率、專注力與記憶力。總之，適當吸氧不僅能提高機體含氧量（正常98-100），改善組織缺氧，還能增加人體細胞和器官的物質代謝，提高身體免疫能力，進而達到養生長壽的終極至高目標。因而製氧機是當今養生保健長壽抗衰老的最搶手產品。

於此同時，山口醫生將多個知名的按摩椅品牌引進美國華人社區，包括Dr. Fuji、Dr. Boss、ASAHI、ACIGI等，尤其是勞斯萊斯醫療按摩椅，有如魔鬼瘦身運動減肥機，已獲得美國媒體、健康專業人士和華人社區的廣泛認可。山口醫生的健康醫療按摩椅，在北美兩千多個貿易展會表現亮眼，銷量驚人。

成軍35年的北美醫療器材集團，1989年由山口醫生在北加州矽谷 創建。及至1992年，該集團已躋身全美健康養生健身復健的知名供貨商行列，客戶成千上萬，包括全球知名的谷歌（google）、國際聯鎖醫療、水療、美容院與診所等。山口醫生本人曾是骨科醫生，1992年轉行到矽谷從事疼痛管理工作。他的醫學背景深厚，能從整體角度來看待健康，並結合傳統醫學知識與創新手法，來解決健康問題。他是第一位在CES展會上介紹按摩椅好處的華裔醫療專業人士，至今已有35年。山口醫生這一里程碑，提升了健康器材按摩椅的知名度，並且贏得「按摩椅教父」的美名，因而受到美聯社、福斯商業新聞和其他媒體的關注與採訪。

北美醫療器材集團免費訂購電話： 800-526-0278，網址：www.DrFuji.com，電郵: [email protected]，誠徵全美各地代理商。該公司紐約市展銷處，法拉盛： 新世界超市二樓（136-20 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354），電話：646-824-8873；布碌崙: 71-09 18th Ave, Brooklyn, NY 11204（豐源家居），電話：917-299-4035。集團總公司在北加州矽谷科技中心: 4399 Ingot St, Fremont, CA 94538，電話: 510-651-9088。