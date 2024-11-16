保持心腦動脈疏通延續生命韓惠名中醫 助健康長壽

常見到現代人因營養豐富過剩，膽固醇超標積結在動脈血管中，特別是在心臟、頭腦的動脈血管裡，因為這兩個地方一但被膽固醇阻塞，血流不通就會缺氧擠破血管壁，而造成急性心臟病 發、腦中風 而致命，是全世界死亡率最高的病症。西藥有效但是副作用強，許多人雖按時服藥可是還是頻頻發作，至許多人於突發死亡，搶救不及。

專業中醫韓惠名（光）年輕時罹患嚴重腎臟病，為避免析腎換腎轉而求診中藥。近五十年深入根本研究數千年中藥秘方及高人指點，許多方劑絕對有益五臟內腑，所有病人必須提供服我方劑前後檢驗報告證明效果事實。如遵守服用規定保證絕無任何副作用。韓氏於90年代對清理末期癌瘤稍有名氣，除了血癌、大淋巴癌、紅斑狼瘡等無效其他擴散的癌，只要沒有腹積水都有機會。

許多肥胖的患者常伴有嚴重三高 及脂肪肝。在西醫檢驗常發現心血管阻塞，需作bypass surgery開心手術，更有要鋸開胸骨的大手術。韓氏中醫備有清理膽固醇。可幫助清除阻塞部位，效果顯著。歡迎免費諮詢藥費半價優待。Bayside, New York 11364.請電話留言速回或短訊。917-838-2579。