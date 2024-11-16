柯蒂斯交響樂團 百年校慶巡演 葛萊美指揮執棒

雅尼克將帶領柯蒂斯交響樂團為紐約大都會樂迷呈獻精彩演出。

一所學校僅有160位在校生，集所有精銳組成一支完整交響樂 團；校友從不缺音樂界大拿，從人們熟知的郎朗、王羽佳等獨奏家，到傳奇人物李奧納德·伯恩斯坦（Leonard Bernstein）、薩繆爾·巴伯（Samuel Barber）等；這所學校甚至大膽放話只招收「世界上最有才華的學生」……這所「囂張」的學校便是位於費城 的柯蒂斯音樂學院(Curtis institute of music)。華盛頓郵報曾評價道，「柯蒂斯音樂學院不僅是一所音樂院校，也是一個流行詞……以匯集全球最優秀的音樂學生而聞名。」

為慶祝柯蒂斯Curtis建校一百週年，柯蒂斯交響樂團將於11月24日（星期日）下午二時在紐約林肯中心大衛·葛芬廳David Geffen Hall，在著名指揮家雅尼克 Yannick Nézet-Séguin帶領之下，為紐約的觀眾帶來精彩演出！

柯蒂斯音樂學院自1924年創辦以來，一直致力於教育和培養極具天賦和潛力的年輕音樂家。人們熟知的鋼琴家郎朗、王羽佳、張昊辰，作曲家周天，小提琴家曾宇謙、陳銳、希拉里·哈恩，甚至是傳奇指揮李奧納德·伯恩斯坦、作曲家薩繆爾·巴伯等人皆畢業於柯蒂斯。

柯蒂斯在校生人數常年在160人左右，個個皆是精銳，剛好足以維持一支完整交響樂團和一個歌劇演出項目，外加少量鋼琴、指揮和作曲等專業的學生。柯斯蒂的錄取率僅4%，才華和藝術天賦是入學的唯一考慮因素。極少的學生，卻囊括了120位頂尖音樂藝術家和音樂教育家的師資，傾盡全校資源培養這些年輕的音樂家。

這支柯蒂斯交響樂團的每位成員，毫無疑問是新一代年輕音樂家中的佼佼者，也是全球各個頂尖樂團的未來首席。這次柯蒂斯交響樂團登陸林肯中心的另一個亮點，是由四次獲得葛萊美獎指揮家雅尼克 Yannick Nézet-Séguin 擔任指揮。

雅尼克另一個被人們熟知的身份則是費城交響樂團的音樂和藝術總監，曾帶領困境中的費城交響樂團煥然一新。此外，他也是紐約大都會 歌劇院的音樂總監，並同時兼任來自他家鄉的蒙特婁大都會管弦樂團的藝術總監和首席指揮。

本場音樂會將演繹作曲家德沃夏克的《G大調第八號交響曲》，也是德沃夏克交響曲中波西米亞色彩極濃的一首。創作之時，德沃夏克正在鄉村別墅中度過愉快的夏天，享受著與家人的時光，因此該曲也呈現出明朗而愉悅的色彩。在冬日假期來臨之際，也正適合與家人好友在熱情的音樂中相聚。

此外，音樂會還將演奏英國作曲家塞繆爾·柯勒律治-泰勒Samuel Coleridge-Taylor 在22歲時創作的《A小調敘事曲》以及美國作曲家弗洛倫斯·普萊斯Florence Price的《E小調第一號交響曲》。前者散發著強烈的生命力和生機，後者融入了藍調、靈歌及民間音樂等，獲得《芝加哥日報》的高度讚譽，稱其為「一部無可挑剔的作品，以克製而又飽含激情的方式傳遞自身訊息...值得在常規交響曲目佔有一席之地！ 」。

柯蒂斯交響樂團為百年校慶巡演音樂會時間在11月24日（星期日）下午二時，在林肯中心大衛葛芬廳David Geffen Hall舉行，請使用折扣碼MUSIC50享半價，折後僅$12/$19.5/$27（*票房購票可免網路手續費），網絡購票：Cutis.edu/NYC。