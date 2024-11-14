法拉盛「光學眼鏡公司」憑學生證配鏡全年七折

圖：光學眼鏡有許多眼鏡款式供選擇

位法拉盛 中心的「光學眼鏡Optics & Beyond」眼鏡店，素以價格低廉公道，服務誠實熱情深得客人歡迎，很受熟客推薦，多年來在法拉盛為大家提供優質可靠的配鏡服務，憑學生證配鏡全年七折。店裡還有一些鏡框大特價，價格實惠，歡迎大家上門選購。

「光學眼鏡Optics & Beyond」公司是由紐約州 執照驗光師、配鏡師Larry梁先生親自主理，梁先生和藹親切，謙卑有禮，有問必答，樂於解決客人眼鏡上的問題。他曾任職華人 著名眼鏡公司，具多年驗光、配鏡經驗，尤擅長處理眼科醫師的配鏡處方。梁先生表示，現代人使用電腦及手機的時間都很長，最好每年都到醫師或口碑好的眼鏡公司做眼睛驗光測驗，眼睛的好壞影響日常生活、社交和工作心情。選擇一副適合自己臉型的眼鏡，不但可突顯雙眸，而且顯示氣質。

店裡的熟客表示， Larry非常友善，有耐心，最重要的是，他不咄咄逼人買。我以前去一些其它眼鏡店，我感到巨大的壓力，讓我做一堆事情或買一堆東西。我很高興Larry不是那樣的人。他真的只是想讓你找到最合適的眼鏡，而且他總是非常熱情。我強烈建議您來這裡。另一位客人表示：我來這家店已經有大約 12 年了，從我十幾歲的時候起，當時我在法拉盛漫無目的地閒逛時發現了他們為學生提供 30% OFF的折扣。他們不僅擁有大量庫存和好價格，而且非常樂於助人且友善。當涉及到您正在嘗試的鏡框的形狀和適合度時，他們非常誠實，但當您選擇一副超級古怪的眼鏡或單片眼鏡時，他們也會幽默地告訴您。

光學眼鏡公司內部設計簡潔，有驗光議、磨鏡片工作室，特設一小時快捷服務。牆上和櫥櫃中展示各國名牌時尚新款眼鏡，以及眼鏡配件，從驗眼、挑鏡框、磨鏡，全部在店內完成。

他們專營各國名牌時尚新穎款式眼鏡、太陽鏡、老花鏡，以及眼鏡配，提供優良的產品服務，歡迎大家上門選購。

光學眼鏡公司Optics & Beyond電話：718-888-9679。七天營業，地址：135-37 37th Ave., Flushing。