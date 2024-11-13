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家庭聚餐也有患癌風險這種細菌要防範

紐約訊
百康仁德醫生集團內科醫生趙健生呼籲民眾注意用餐習慣，避免感染幽門螺旋桿菌以減低胃癌風險。
百康仁德醫生集團內科醫生趙健生呼籲民眾注意用餐習慣，避免感染幽門螺旋桿菌以減低胃癌風險。

11月是胃癌防治宣傳月。您是否知道，一種在華人社區相當常見的細菌感染可能增加患上胃癌的風險？

紐約百康仁德醫生集團（rendr）的內科醫生趙健生（Jiansheng Zhao, MD）指出，這種與胃癌相關的細菌叫做幽門螺旋桿菌，存在於胃部和十二指腸。幽門螺旋桿菌與慢性胃炎、消化性潰瘍密切相關。在慢性胃炎和胃潰瘍的患者中，大約90%到95%有幽門螺旋桿菌感染。

在感染初期，大部分患者並沒有明顯症狀。隨著病情的發展，患者可能出現胃痛、腹脹、噁心或嘔吐、上腹部有灼熱感，甚至出現胃穿孔和胃出血。大約有1%的感染者可能發展為胃癌。

在華人社區，祖孫三代住在一起的情況很常見，吃飯時也沒有實現分餐，所以華人是幽門螺旋桿菌感染的高發群體。三歲以下的兒童因為免疫力有限，尤其容易感染。不少長輩喜歡用嘴把食物吹涼，再餵給孩子吃，這就在無意間把細菌傳染給了孩子。此外，長期食用泡菜、鹹魚、臘肉等醃製食物，也會增加幽門螺旋桿菌感染的風險。

趙健生醫生表示，由於胃癌難以在早期發現、發展進程快、生存率偏低，通過預防和治療幽門螺旋桿菌等方式來預防胃癌尤為重要。尤其是有胃炎、胃潰瘍病史，或有胃癌家族史的民眾更應該重視幽門螺桿菌檢查。大家可以選擇通過胃鏡檢查，或是通過尿素呼氣實驗和大便檢查等，檢測是否有感染。

對於大部分成年人來說，如果感染了幽門螺旋桿菌，進行治療是利大於弊的。治療方案主要是服用抑制胃酸分泌的抑制劑和兩種或以上的抗生素。趙健生醫生強調，患者要嚴格遵守服藥時間，例如抑制劑要在餐前半小時服用，才能有效抑制胃酸。另外，幽門螺旋桿菌是一種耐藥菌，所以患者在完成藥物治療後，要在一個月後進行複查，確認細菌是否被根除、治療方案是否有效。

趙健生醫生畢業於中山大學醫學院，目前在百康仁德旗下診所看診。診所地址：法拉盛王子街39-07號4F室，電話：（718）939-3780，該診所可提供幽門螺旋桿菌檢測服務。

華人 檢測 法拉盛

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