「台灣嚴選 · 經典美味新發現」紐約隆重開幕

前來開幕式助陣的貴賓一同力挺台灣食品。圖中分別為李志強大使和蔡秀珍主任。

一年一度的華人 社區台灣食品盛會「台灣嚴選 · 經典美味新發現」(2024 Taiwan Select – Pastry Festival)上周五在SkyFoods昌發超市隆重開幕！從三年前的「台灣糕餅節」，發展成今日的「台灣嚴選」，包羅了更多的台灣優良食品，不僅限於糕餅，規模進一步擴大，證明台灣食品在美國愈來愈受歡迎。

「Taiwan Select 台灣嚴選」是由經濟部發起，針對不同海外市場而設計精準行銷策略，具體是精心挑選具代表性的產品與全球消費者見面。此次活動由中華民國 對外貿易發展協會主辦，和樂公司 Well Luck Co. Inc.負責執行，通過這一活動進一步將台灣經典美味推廣至美國市場。上周五開幕當天吸引了許多重量級嘉賓前來共襄盛舉，包括駐紐約臺北經紀文化辦事處李志強大使，經濟部駐美投資 貿易服務處葉士嘉主任，中華民國對外貿易發展協會蔡秀珍主任，和樂公司副總裁 Maria Wong 以及 Skyfoods昌發超市負責人王先生等，共同見證這一盛事的隆重開幕。

駐紐約臺北經濟文化辦事處李志強大使在到詞時表示，這次的許多食品都是他從小喝到大的，倍感親切，並一一加以介紹。如悅氏礦泉茶品、蘋果西打、黑松沙士、桂冠湯圓、小美冰淇淋、萬家鄉醬油等等，以及千層蛋糕等都十分熟悉，鼓舞大家多多購買和享用。

中華民國對外貿易發展協會蔡秀珍主任發言時，更直接邀請喜愛台灣美食的朋友和商家們，參加明年六月份的台灣美食節，有數以千計的攤位，他們協會在參加的安排方面會提供協助。

Skyfoods昌發超市負責人王先生在發言時表示，今年是我們第三年與和樂公司一起合作這一活動，台灣的食品都賣得特別好，台灣的產品品質有保障，有一些名品供不應求，他們會與配合和樂公司，不斷引入更多台灣產品。

出席開幕式的嘉賓還有:駐紐約台北經濟文化辦事處張麗賢公使，紐約僑教中心陳永豐主任，駐美投資貿易服務處葉士嘉主任，駐美投資貿易服務處謝丞淵秘書，紐約台灣商會林慶甫會長，紐澤西台灣商會蔡慶輝會長，紐澤西世界華人工商婦女企管協會樓莉莎會長等。

這次活動代表性的產品，有來自台中的百年餅舖-陳允寶泉億萬兩糕餅系列，結合法式可麗餅與中式餡料的塔吉特千層蛋糕，香酥蛋捲與魚鬆製成的味一魚鬆蛋捲，採用台灣在地水果製成的吃果籽蒟蒻果凍，以宜蘭雪山山脈天然礦泉沖泡的悅氏礦泉茶品還有最具代表台灣的經典飲料蘋果西打、黑松沙士與全美各地的消費者見面。以下為出席活動貴賓名單的正確名稱 。

此次糕餅節將持續至11月13日，線上購物平臺Weee同步開展全美宣傳與銷售，讓更多美國消費者有機會體驗到台灣食品的魅力。無論是親臨現場還是在線上參與，這次活動都為消費者提供了感受台灣美味的無限可能！