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世界日報升學教育講座：哥大生講解如何在申請中脫穎而出

紐約訊
哥倫比亞大學經濟系學生黃維祥(Steven Huang)將在11月16日(六)升大學教育講座中「分享申請經歷與成功秘訣」。黃維祥／提供
哥倫比亞大學經濟系學生黃維祥(Steven Huang)將在11月16日(六)升大學教育講座中「分享申請經歷與成功秘訣」。黃維祥／提供

為協助高中生和家長更深入了解美國大學申請流程，世界日報將於2024年11月16日（星期六）下午在法拉盛喜來登酒店7樓舉辦「升大學教育講座」。這場講座匯聚三位專業講師，旨在向參加者傳授最新的申請趨勢和成功秘訣，協助高中生在激烈的競爭中脫穎而出。

其中一場專場講座特邀目前正在哥倫比亞大學經濟系就讀的黃維祥，「分享申請經歷與成功秘訣」。他將以親身經歷出發，解答學生和家長對申請的疑惑，並分享應對申請過程中的挑戰和成功之道。他的豐富申請經驗可為即將申請大學的高中生，帶來一些參考。

黃維祥的內容分為八大要點，深入探討申請哥倫比亞大學的心路歷程和策略。他首先會講述「申請哥倫比亞的旅程」，分享自己為何選擇哥大並決定主修金融經濟學。他將回顧申請時的思考過程，並說明經濟學專業如何與自己的學術熱情緊密結合。

他將帶領學生認識「申請流程」，讓他們熟悉申請的每一步。黃維祥還將提供「撰寫引人注目的個人陳述」的技巧，幫助申請者展現個人特點，並傳遞對學術的真誠熱情。

在選擇推薦人方面，黃維祥將解釋如何挑選最能支持自己申請的推薦人，並分享一封強有力的推薦信應具備的特質。這對於學生們構建支持自己的堅實推薦基礎尤為關鍵。

另外，「準備大學面試」實用技巧也非常重要，包括應對常見問題的策略，幫助學生在面試中自信表現，展現自我等。黃維祥還將探討「打造強大的學術與課外活動背景」，說明如何透過有選擇性地參加課外活動來強化學術表現。

最後，黃維祥將總結「申請過程的經驗教訓與未來申請者的建議」，分享自己在申請中學到的寶貴教訓，並向未來的申請者提供建設性意見。無論是對準備階段的細節還是心態的調整，他的建議都將為學生的申請之路提供重要指引。

本周六11月16日「升大學教育講座」活動免費開放報名，鼓勵所有高中生和家長參加。通過參與這場講座，學生們將不僅獲得對申請流程的深刻理解，更能汲取成功者的實戰經驗，為日後的申請打下堅實基礎。希望藉由這樣的講座，幫助更多學子踏上夢想學校的求學之路，實現自我目標。如欲參加本次活動，請儘早完成報名，以確保名額。線上報名：https://bit.ly/edu1116 或致電718-746-8889轉213

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