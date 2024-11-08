我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

陳桂女中醫談冬令進補調養身體

紐約訊
寒冬時節將至，陳桂女中醫呼籲僑胞把握冬令進補時機，調節體質、增進免疫力。
寒冬時節將至，陳桂女中醫呼籲僑胞把握冬令進補時機，調節體質、增進免疫力。

「冬令進補，來年打虎」，華人一直以來都非常重視冬令進補。時至今日，除了食補外，人們也可選擇以中醫療法，在身體需要修生養息的冬季進行調養。

位於法拉盛市中心Sanford Tower的陳桂女中醫診所，以精湛的中醫療法為廣大僑胞提供各種冬令補膏和針灸、推拿、電子減肥等治療。陳醫師表示，冬令進補非常適合平時體質較弱者，如經常感冒、易疲倦、花粉過敏、經常性腹瀉、婦女雜症、心喘氣虛等症狀者，根據個人的情況斟視脈搏、舌苔等來進行辯證，在辯證基礎上開出補藥方帖，再製成藥膏、藥酒、藥丸等補藥，經過一個冬天的適當調補後，一般會得到相當程度的改善效果。

新冠疫情後許多人身體上的損耗，同時也造成心理上的恐懼及焦慮。陳桂表示，不管是病後調養、增強抵抗力或是精氣神的調養，都可以通過中醫藥調理。

陳桂醫師擁有紐約州針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅於方脈針灸、推拿及日本指壓，具有豐富的臨床經驗。為病患診斷時，陳醫師會先根據個人的情況瞭解病因，再為病患解說及安排一系列的療程，配合中草藥方的食用，使病患在最短的時間內紓解病痛。陳桂醫師曾任上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並在89年至94年期間應日本熊本大學的邀請擔任該校醫學部客座教授，另擔任日本高野醫院針灸科主治醫師。在美期間，除提供精湛的醫術外，陳醫師對社區的公益活動也熱衷投入，經常到各地老人中心或安養院為耆老們提供免費義診，頗受各界好評。

精通國、英、日語及上海話的陳桂女中醫，醫療項目包括：各種針灸治療、胃病便秘、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、各種婦女雜症及運動、工作損傷等推拿。該診所接受藍十字、Cigna、聯合健保紅藍卡及白卡、Aetna、老人牛津保險等，預約電話：718-961-7222，地址：133-47 Sanford Ave, #1G., Flushing, NY 11355（Sanford Tower地下樓備有收費停車場），敬請先聯繫預約。

日本 紅藍卡 老人中心

上一則

川普恐阻紐約堵車費 州長霍楚：替代方案年底出爐

下一則

紐約選舉現「紅潮」 創40年最小差距
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

河北發展中醫產業 打造特色村 產業鏈漸成形

河北發展中醫產業 打造特色村 產業鏈漸成形
針灸效益獲證明 金兌錫提案納入紐約州基本健保

針灸效益獲證明 金兌錫提案納入紐約州基本健保
尼克森圖書館的聯想

尼克森圖書館的聯想
台灣健保給付藥價低僅漲1元 中醫嘆杯水車薪

台灣健保給付藥價低僅漲1元 中醫嘆杯水車薪

熱門新聞

華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
圖為川普兒時住宅在2020年10月的舊照。路透

川普兒時住宅荒廢成流浪貓避難所 鄰居怨聲連連

2024-11-01 15:47
打架現場。（視頻截圖）

紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

2024-10-31 15:14
在紐約大學就讀的華裔學生也裝扮成經典的東方女郎，參與遊行。(記者曹馨元／攝影)

萬聖節大遊行5萬人上街 華人精心打扮 百萬觀眾同樂

2024-11-01 07:40
皇后地區檢察官凱茲6日宣布，經過調查和法庭審理，租霸萬亨特已經認罪，將被判刑，並須賠償房主。圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

2024-11-07 13:14

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人