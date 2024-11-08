漢藏草藥堂名醫鄭聖星親自主理詳談男性如何在秋冬補腎升陽

「漢藏草藥堂」所使用的中藥均經過嚴格的質量控制，獲得澳洲TGA和中國SFDA的GMP認證。

「漢藏草藥堂」位於紐約法拉盛 ，由資深中醫師鄭聖星醫生主理，他擁有廣州中醫藥大學的專業背景和紐約針灸執照。鄭醫生專注於男性健康，特別是在秋冬季節，提倡補腎升陽的中醫理念。他繼承了其恩師鄭宗昌的專業知識，並結合《黃帝內經》的古老智慧，認為男性每隔八年進入一個新的生理周期，到了六十四歲時，身體機能會逐漸衰退。

鄭醫生強調，壯陽不僅是提高性功能，更是維持男性整體陽氣的重要途徑。當陽氣不足，可能會出現各種生理和心理症狀，如腰膝酸軟、夜尿頻頻等。因此，他建議男性不應等到老年才開始保養，而應在中年時就注意調養身體。因為男性到了六十四歲，無論在體力，還是生理等各方面都開始了退化，衰老甚至達到了極限。有很多人認為「壯陽」的目的只是能提高性功能的能力；其實「壯陽」是指當男性陽氣不足時，則會導致流口水、腰膝酸軟、小便清長、夜尿頻頻及勃起功能障礙，造成力不從心、身心疲憊的無力感。故不要等到了六十四歲以後，身體各方面的機能已經開始漸衰；當男性步入中年後，就應懂得在適時季節進行保養，延年益壽。

「漢藏草藥堂」所使用的中藥均經過嚴格的質量控制，獲得澳洲 TGA和中國SFDA的GMP認證。這些中藥在製作過程中經過水煮和萃取，以去除農藥和重金屬，確保藥品的純淨和高效。

秋冬季節，鄭醫生也會指導患者如何根據自己的體質選擇適合的食物來壯陽，如韭菜、羊肉和海產品等。此外，漢藏草藥堂還提供多種中藥，針對不同的男性健康問題，如提升陽氣、治療陽痿和固精縮尿等。

鄭醫生擅長運用中藥、針灸和艾灸等多種方法治療男科疾病。他所採用的針灸技術來自於廣州中醫院的專家鄭宗昌教授。漢藏草藥堂的中藥限購兩瓶，需預約購買，通常一個療程後，患者便可見效。

「漢藏草藥堂」位於136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 1135，聯繫電話為(929)329-0191。診所開放時間為星期一至星期六的上午10:00至下午5:00，僅限預約，星期天休息。更多信息可訪問鄭醫生的網站zhengacupuncture.com。這裡提供的服務和產品，結合了傳統中醫的智慧和現代的質量標準，致力於提升男性的生活質量和整體健康。