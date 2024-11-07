美國嚴重住房短缺 租金增長飆升貝特曼資本將舉辦M1購房新模式交流會

圖:長島市核心區最後開發機會！貝特曼資本11月30日舉辦M1購房新模式交流會，敬請從速報名。

美國住房市場供需失衡，私募巨頭如KKR等押注租金 增長潛力。根據CoStar資料顯示，第二季度美國多戶住宅開工量降至不到61,000套，為近十年最低。這一新房開工放緩趨勢自去年持續至今，2023年7月新房開工較去年同期下降22%，與2022年4月的峰值相比下降41%。多地開發商因融資困難放緩建設步伐，而部分開發商則轉向高收益專案，供給減少進一步推高了現有物業的需求和價值。KKR等巨頭敏銳地預測未來租金將上漲，隨之而來的物業增值使他們加大收購力度。

今年夏初，KKR以21億美元收購5200多套公寓，成為其史上最大規模的公寓交易。其他如Brookfield和Blackstone也紛紛出手，加碼收購公寓投資 組合。這些資本巨頭押注于租金上漲，預期到2025年後新增住房供應將進一步減少，租金漲勢將更加明顯。KKR對美國公寓市場復蘇充滿信心，中西部、東北部的租金已經開始上漲，KKR預計即使在德州和佛州等供應快速增長的“陽光地帶”，隨著供應減少，市場將快速反彈，租金增速進一步上揚。

美國租金在2021至2022年飆升，尤其是郊區和「陽光地帶」地區。但隨著開工量銳減，租金上行壓力不斷積累。CoStar預計，今年竣工的公寓數量將達61萬套，為1980年代以來的最高水準。然而，2025年預計將降至35萬套，2026年則僅為27.5萬套。與此同時，美國經濟適用房短缺問題日益嚴重，成為社會關注焦點。副總統哈里斯提議通過補貼增加低收入 家庭住房，但目前大部分新建公寓仍面向中高收入人群，低成本出租房嚴重不足，依賴政府補貼方能落成。

資本巨頭的加碼不僅出於短期收益，更基於長期供需趨勢。在供給趨緩背景下，租金上漲可能性增加，現有房產價值也將提升。KKR等認為未來幾年美國租賃市場將迎來利好，租金及房產增值將帶來豐厚回報。從宏觀上看，資本流入將提升物業品質，但低收入家庭的住房負擔可能加重，供需矛盾、租金飆升及政策干預將成為未來市場關鍵因素。

貝特曼資本(BTM Capital)將於11月30日(星期六)下午二時在紐約長島市Athena LIC的3層會客廳（27-20 42nd Rd, Long Island City, NY 11101）舉辦M1購房新模式交流會。由地產投資專家就M1模式優勢包括：地產一級市場，鎖定成本價投資，簡單透明，價值積累、稅務優勢等專業闡述分析交流。報名電話：（212）287-5095，或掃瞄二唯碼登記。