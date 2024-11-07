我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

美國嚴重住房短缺 租金增長飆升貝特曼資本將舉辦M1購房新模式交流會

紐約訊
圖:長島市核心區最後開發機會！貝特曼資本11月30日舉辦M1購房新模式交流會，敬請從速報名。
圖:長島市核心區最後開發機會！貝特曼資本11月30日舉辦M1購房新模式交流會，敬請從速報名。

美國住房市場供需失衡，私募巨頭如KKR等押注租金增長潛力。根據CoStar資料顯示，第二季度美國多戶住宅開工量降至不到61,000套，為近十年最低。這一新房開工放緩趨勢自去年持續至今，2023年7月新房開工較去年同期下降22%，與2022年4月的峰值相比下降41%。多地開發商因融資困難放緩建設步伐，而部分開發商則轉向高收益專案，供給減少進一步推高了現有物業的需求和價值。KKR等巨頭敏銳地預測未來租金將上漲，隨之而來的物業增值使他們加大收購力度。

今年夏初，KKR以21億美元收購5200多套公寓，成為其史上最大規模的公寓交易。其他如Brookfield和Blackstone也紛紛出手，加碼收購公寓投資組合。這些資本巨頭押注于租金上漲，預期到2025年後新增住房供應將進一步減少，租金漲勢將更加明顯。KKR對美國公寓市場復蘇充滿信心，中西部、東北部的租金已經開始上漲，KKR預計即使在德州和佛州等供應快速增長的“陽光地帶”，隨著供應減少，市場將快速反彈，租金增速進一步上揚。

美國租金在2021至2022年飆升，尤其是郊區和「陽光地帶」地區。但隨著開工量銳減，租金上行壓力不斷積累。CoStar預計，今年竣工的公寓數量將達61萬套，為1980年代以來的最高水準。然而，2025年預計將降至35萬套，2026年則僅為27.5萬套。與此同時，美國經濟適用房短缺問題日益嚴重，成為社會關注焦點。副總統哈里斯提議通過補貼增加低收入家庭住房，但目前大部分新建公寓仍面向中高收入人群，低成本出租房嚴重不足，依賴政府補貼方能落成。

資本巨頭的加碼不僅出於短期收益，更基於長期供需趨勢。在供給趨緩背景下，租金上漲可能性增加，現有房產價值也將提升。KKR等認為未來幾年美國租賃市場將迎來利好，租金及房產增值將帶來豐厚回報。從宏觀上看，資本流入將提升物業品質，但低收入家庭的住房負擔可能加重，供需矛盾、租金飆升及政策干預將成為未來市場關鍵因素。

貝特曼資本(BTM Capital)將於11月30日(星期六)下午二時在紐約長島市Athena LIC的3層會客廳（27-20 42nd Rd, Long Island City, NY 11101）舉辦M1購房新模式交流會。由地產投資專家就M1模式優勢包括：地產一級市場，鎖定成本價投資，簡單透明，價值積累、稅務優勢等專業闡述分析交流。報名電話：（212）287-5095，或掃瞄二唯碼登記。

圖:長島市核心區最後開發機會！貝特曼資本11月30日舉辦M1購房新模式交流會，敬...
圖:長島市核心區最後開發機會！貝特曼資本11月30日舉辦M1購房新模式交流會，敬請從速報名。

租金 低收入 投資

上一則

吳佳燁競選紐約州最高法院第11司法區失利

下一則

紐約客談／繫好安全帶 迎接下一個四年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普當選美國總統 中國外交部表達祝賀

川普當選美國總統 中國外交部表達祝賀
熱議美國總統大選 中國網友「吃瓜」：太drama 像選秀

熱議美國總統大選 中國網友「吃瓜」：太drama 像選秀
川普二進白宮 亞洲戰戰兢兢

川普二進白宮 亞洲戰戰兢兢
川普回鍋 陸學者憂：恐再以台灣作為遏制中國的籌碼

川普回鍋 陸學者憂：恐再以台灣作為遏制中國的籌碼

熱門新聞

打架現場。（視頻截圖）

紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

2024-10-31 15:14
圖為川普兒時住宅在2020年10月的舊照。路透

川普兒時住宅荒廢成流浪貓避難所 鄰居怨聲連連

2024-11-01 15:47
在紐約大學就讀的華裔學生也裝扮成經典的東方女郎，參與遊行。(記者曹馨元／攝影)

萬聖節大遊行5萬人上街 華人精心打扮 百萬觀眾同樂

2024-11-01 07:40
一名男子走過三個美國郵政局郵筒。路透

紐約明信片郵票突然短缺 都被賀錦麗支持者買走？

2024-10-31 15:51
涉嫌性侵五歲女孩的嫌犯迪亞茲。(納蘇郡警方提供)

紐約長島無證客 涉強暴攻擊5歲女童…恐還有其他受害者

2024-11-01 17:17
華裔家長展示的零食包裝上，其生產日期為2023年2月，即使有一年的保質期，到現在也已過期大半年 。(鄭女士提供)

布碌崙華社商家萬聖節派過期食品 家長怒：沒良知

2024-11-01 11:09

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」