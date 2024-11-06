David M. Peter律師事務所詳析WTCHP 為911受害者爭取應有的權益

2001年9月11日的事件對紐約市 及其居民產生了深遠的影響，許多人至今仍在努力從那天的悲劇中恢復過來。為了支持受9/11襲擊影響的人們，聯邦政府推出了世界貿易中心健康計畫（WTCHP），旨在為受影響的個人提供必要的醫療監測和治療。這項計畫特別重要，因為它確保了那些在災難發生時在現場的人，以及那些在災後清理工作中投入的人，能夠獲得他們所需的醫療關注和支持。

律師David介紹WTCHP提供的服務包括對9/11相關疾病的免費監測和篩查，這些疾病可能包括由於灰塵和碎片吸入而引起的呼吸系統疾病，以及其他與襲擊相關的健康問題。計畫還涵蓋了在指定的醫療供應商處獲得的治療費用，這意味著受益者不需要支付免賠額、共同支付或任何其他費用。這對於許多家庭來說是一個巨大的安慰，特別是對於那些可能沒有足夠資源來應對長期健康問題的家庭。然而，儘管有這些資源的存在，許多受影響的個人和家庭仍然不知道他們有資格獲得這些服務，或者不知道如何申請。這種資訊的缺乏尤其影響了華人 社區，他們可能因為語言障礙或缺乏關於這些計畫的知識而未能獲得幫助。因此，像David M. Peterson, P.C.這樣的律師事務所的工作至關重要，他們不僅提供法律代表，還幫助客戶瞭解和申請WTCHP和受害者賠償基金（VCF）。

律師事務所 David M. Peterson, P.C. 多年來受理了眾多的 9/11 事件中受傷的受害者和遇難者家屬委託，尤其是華人社區的受害者。據律師David表示，「9/11 事件不僅對我個人產生了影響，還直接影響了我的朋友、鄰居和同事，我成功地根據 Zadroga 法案為許多 9/11 受害者及其家屬獲得了賠償。到目前為止，我已經幫助數百名美籍華人申請了福利。」

目前，大多數癌症 都有資格接受治療和認證，包括最常見的癌症：肺癌、乳腺癌、前列腺癌、白血病、淋巴瘤、甲狀腺癌和腸癌。為了符合 WTCHP 的資格，個人必須滿足四個要求：時間/期間、地點、活動和小時數。David M. Peterson, P.C. 可以幫助確定您是否有資格參加該計畫。如果您符合資格，您將獲得與 9/11 襲擊相關的疾病的認證。然後，您可能從 WTCHP 附屬供應商或藥房獲得針對這些經認證疾病的免費醫療服務。WTCHP 成員無需支付任何免賠額、共同支付或任何其他治療費用。

成為 WTCHP 的成員可以減輕許多 9/11 受害者的負擔。David M. Peterson, P.C. 律師事務所可以幫助您申請 WTCHP 並免費獲得您所需的醫療服務。此外，如果您能夠獲得 WTCHP 的任何疾病認證，您可以向受害者賠償基金 (VCF) 申請經濟賠償。您必須遵守各種截止日期，建議您聯繫律師David M.Peterson以確保您能夠及時提出索賠並獲得應得的賠償。

David M. Peterson, P.C.律師事務所的專業團隊精通普通話、粵語和福建話，他們致力於為需要幫助的人提供服務，無論是通過幫助他們獲得WTCHP的認證，還是通過協助他們向VCF申請經濟賠償。這些服務對於那些可能因為不瞭解系統或缺乏必要檔而感到不知所措的人來說，是一個寶貴的資源。

如果您對自己或親人的資格有任何疑問，請隨時撥打諮詢熱線 (212) 430-6352。律師事務所一周7天，即使週末也歡迎您的來電諮詢。律師辦公室位於紐約州紐約市百老匯 65 號 17 樓，郵編 10006，距離唐人街僅 10 分鐘步行路程。