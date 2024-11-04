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慈悲三昧水懺法會以功德供養十方諸佛祈願世界和平 瘟疫遠離 衆生福壽康寧

紐約訊
紐約菩提寺及紐約如來正法各寺廟日前舉行「慈悲三昧水懺」法會，祈願世界和平、五穀豐登、瘟疫遠離，衆生安居樂業、福壽康寧。
紐約菩提寺及紐約如來正法各寺廟日前舉行「慈悲三昧水懺」法會，祈願世界和平、五穀豐登、瘟疫遠離，衆生安居樂業、福壽康寧。

2024年10月20日，紐約菩提寺及紐約如來正法各寺廟於紐約法拉盛御庭酒樓舉辦了一場盛大的「慈悲三昧水懺」法會。菩提寺禮請世界佛教總部副主席證達教尊率領慈善寺僧團衆弟子主持法會。法會當日，來自台灣、加拿大及美國各州信衆約六百人參加。法會壇場上花果豐盛，供品琳瑯滿目，殊勝莊嚴。

在僧衆莊嚴的唱誦聲中，大衆於上午恭敬禮拜慈悲三昧水懺上卷以及佛前大供，下午繼續禮拜慈悲三昧水懺中、下卷，同時舉行延生壇、往生壇的迴向法事。大衆以此功德供養十方諸佛，祈願世界和平、五穀豐登、瘟疫遠離，衆生安居樂業、福壽康寧。

據「慈悲三昧水懺」懺本序載此懺法源於唐代末期的高僧悟達國師，因貪著皇帝賞賜的沉香木寶座，他遭受宿世冤業附身，膝上生出人面瘡，痛苦不堪。後在迦諾迦尊者的指引下，悟達國師用三昧法水洗除人面瘡。國師深感其殊勝，遂作成此懺法，使後世衆生均能受益。此懺法流傳千年，是漢傳佛教寺廟普遍流傳的一部懺法。

10月21日，應紐約菩提寺及廣大信衆請求，證達教尊主法「觀音大悲加持法」法會。不同於一般的法會，「觀音大悲加持法」是世界佛教教皇 H.H.南無第三世多杰羌佛傳承的正宗佛法。法會中祈請南無大悲觀世音菩薩親臨法會現場，給予信衆加持，讓善信進入佛法的加持境界，得到南無大悲觀世音菩薩的加持。法會後主法師證達教尊將會帶領參加法會的信眾進行放生的結行。

法會結束後，信衆們紛紛分享各自的感受：或多年頑疾痊癒，或見到已故親人超生，或感受到業力消除、身心舒暢，或見光、見花，甚至親見南無大悲觀世音菩薩等等。大家無不感動、感恩，對修行學佛的信心更加堅定。10月22日，證達教尊帶領參加法會的信衆於海邊放生，圓滿「觀音大悲加持法」的結行。

每年的10月29日是世界佛教教皇 南無第三世多杰羌佛所定的「佛定放生日」。南無第三世多杰羌佛教導佛弟子們，所有衆生皆具佛性，都是我們的親人，若衆生危難之際，應積極幫助。為響應這一殊勝緣起，菩提寺及紐約的如來正法各寺廟、道場和聞法點，將於10月27日及10月29日舉行「佛定放生日」放生活動，歡迎廣大善信踴躍參與，共襄盛舉。

菩提寺地址： 146-27 Beech Ave., Room 1A 法拉盛。

電話：646-739-2091

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