王紹權醫師競選40選區州眾議員 保護社區和下一代安全請投下神聖的一票
紐約第40選區州眾議員共和黨候選人王紹權(Philip Wang)，受到2024共和黨/保守黨推薦榮譽參選紐約州眾議員。
王紹權服務社區24年，與民眾站在一起，為您的權益發聲。他的五大政見包括：
․打擊犯罪保護社區安全․廢除免保釋金法案․反對賣淫去罪化․中小企業和個人減稅․支持警察執法維護治安。
共和黨華裔醫生王紹權(Philip Wang)皇后區第40選區州眾議員候選人，將挑戰現任州眾議員金兌錫(Ron Kim)，並強調其基層民眾為本的競選策略是他的主要競選優勢。王紹權指出:民主黨長期主導的法拉盛，指出區內治安惡化、犯罪率上升、街道清潔市容不堪，無證攤販和情色行業盛行。他呼籲選民支持他，以實現法拉盛的正向變革和發展。
王紹權14歲時移民來美，作為一名在法拉盛行醫多年的脊椎神經科醫生，除了醫療服務外，亦積極投身社會活動，擔任紐約台灣商會副會長及紐約百人精英協會創始人。他畢業於紐約市立大學(CUNY)勃魯克學院(Baruch College)，獲康州橋港大學(University of Bridgeport College of Chiropractic)脊髓神經學博士及營養學碩士，為法拉盛和北皇后區社區提供服務已逾24年。
11月5日投下您神聖的一票，為保護社區和下一代安全盡一份心力，紐約第40選區州眾議員共和黨候選人王紹權(Philip Wang)，希望能獲得這個機會去與民眾站在一起
，為您的權益發聲。
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