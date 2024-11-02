COVID-19 疫苗現已提供接種建議年齡 6 個月及以上都接種

疫苗對年滿或超過 65 歲,懷有身孕,患有某種可增加重症風險的基礎病等，起到挽救生命的作用

COVID-19 疫苗 現已提供接種，此疫苗從配方上可預防當前流行的病毒變異株。NYC Vaccine Finder（紐約市 疫苗查尋器）也已更新，向您提供可以接種更新版疫苗的站點。後續還會有更多的接種站點（包括向無保險人員提供接種的站點）滾動添加到現有清單之中。

今年的疫苗在配方上可對當前流行的病毒變異株提供有效預防。對 COVID-19 的免疫力會隨著時間的推移而減弱，因此，接種更新版疫苗可以為您提供最大限度的保護。美國已有上億人安全接種了 COVID-19 疫苗。疫苗仍然是保護自身避免 COVID-19 引發重症和其他併發症（如長期 COVID）的最佳方法。

疾病控制和預防中心 (CDC) 建議所有年齡 6 個月及以上人員，均應在本季接種 COVID-19 疫苗。

儘管任何人都可能因 COVID-19 而罹患重症，但該疫苗對下列人群而言，尤其能起到挽救生命的作用：

年滿或超過 65 歲

懷有身孕

患有某種可增加重症風險的基礎病

具有某種會增加基礎病患病風險的殘障狀況

接種疫苗可以在您感染 COVID-19 時，縮短症狀持續時間，降低症狀嚴重程度，並可降低成年人和兒童罹患長期 COVID 的風險。

COVID-19 疫苗依然是我們抵禦 COVID-19 的最佳保護措施。即使健康人士也可能因感染 COVID-19 而出現嚴重病況，因此也應當接種疫苗。

如果您感染了 COVID-19，疫苗可降低您遭受長期健康影響（包括長期 COVID）的風險。即使是已經感染過 COVID-19 的人員，也應接種疫苗。

輝瑞 (Pfizer)、莫德納 (Moderna) 和 Novavax 目前提供的疫苗，在設計上均能預防新的病毒變異株。研究顯示，這些疫苗均對預防當前流行的變異株有效，還會幫您增強對病毒的抵禦能力，而這一點十分重要，因為抵禦能力會隨著時間推移而減弱。

每個人都應當保持疫苗接種的及時更新狀態。對大多數人而言，這意味著只需接種一劑 2024-2025 年度更新版疫苗即可。

免疫系統較弱且先前接種過 COVID-19 疫苗的人員應接種至少一劑更新版疫苗。而如果其健康照護提供者有所建議，他們還可以在距離上一次接種更新版疫苗至少兩個月之後，再接種額外劑量的更新版疫苗。

免疫系統較弱且從未接種過 COVID-19 疫苗的人員應當先接種三劑疫苗，以作爲其初始疫苗系列。然後，再如上所述，接種額外劑量的疫苗。