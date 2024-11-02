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11月5日大選 別忘了選票背面的公投

紐約訊
紐約市選民將在 11 月 5 日的大選選票上看到六項選票提案。
紐約市選民將在 11 月 5 日的大選選票上看到六項選票提案。

即將到來的總統大選，紐約巿民這次還要選出所在選區的國會參議員和眾議員，以及州參議員和州眾議員，還被要求對選票上的六項公投案做出自己的選擇。

第一項是修改州憲法，爭取在州憲法中納入墮胎保護，防止基於種族、國籍、年齡、殘障等的不平等待遇。

第二至第六項都與修改市憲章(City Charter)有關。第二項提案有關清潔街道和其他公共物業，主張擴大市清潔局(DSNY)權限，強制使用垃圾桶，並擴大對街頭攤販的執法權限。第三到第六項提案有關地方財政責任範圍、公共安全立法、城市基建和少數族裔及女性擁有的企業。

第1個公投項目：

在《州憲法》中增加反歧視條款。涵蓋種族、原國籍、年齡、殘疾和性別，包括性取向、性別認同和妊娠情況。還包括生殖保健和身體自主權。

投「贊成票」將這些反歧視的保護條款寫入《紐約州憲法》。

投「反對票」則將這些保護條款排除在《州憲法》之外。

第2個公投：

本提案將修訂《城市憲章》，以擴大並明確紐約市環衛局清潔街道和其他城市財產的權力，並要求將廢棄物放入容器中處理。

投「贊成票」將擴大並明確紐約市環衛局清潔街道和其他城市財產的權力，並要求將廢棄物放入容器中處理。投「反對票」標記法律將保持不變。

第3個公投：

本提案將修訂《城市憲章》，要求議會在對法律進行聽證和表決前進行財政分析，授權市長進行財政分析，並更新預算截止日期。

投「贊成票」將修改《城市憲章》，要求在對地方法律進行聽證和表決前進行額外的財政分析，並更新預算截止日期。投「反對票」標記法律將保持不變。

第4個公投：

本提案將要求在市議會就有關警察局、懲教局或消防局公共安全運作的法律進行表決之前，進行更多的公示並預留更多的時間。

投「贊成票」將要求就有關警察局、懲教局或消防局公共安全運作的法律進行表決之前，進行更多的公示並預留更多的時間。投「反對票」標記法律將保持不變。

第5個公投:

本提案將修訂《城市憲章》，要求在紐約市設施的年度評估中提供更多細節，規定設施需求應反映在資本規劃中，並更新資本規劃的最後期限。

投「贊成票」將要求在紐約市設施的年度評估中提供更多細節，規定設施需求應反映在資本規劃中，並更新資本規劃的最後期限。投「反對票」標記法律將保持不變。

第6個公投：

本提案將修訂《城市憲章》，以設立商業多元化官（CBDO），授權市長指定頒發電影許可證的辦公室，併合並檔案委員會。

投「贊成票」將設立 CBDO，以支持 MWBEs，授權市長指定頒發電影許可證的辦公室，併合並兩個委員會。投「反對票」標記法律將保持不變。

詳情請上網 https://www.nycvotes.org/whats-on-the-ballot/2024-state-and-federal-general-election/2024-ballot-proposals/

公投 紐約市 眾議員

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