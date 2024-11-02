投票支持朱雅婷參選紐約州參議員

社區領袖朱雅婷（Yiatin Chu）呼籲選民在11月5日投票支持她，參選紐約州第十一選區州參議員。

社區領袖朱雅婷（Yiatin Chu）呼籲選民在11月5日投票支持她，參選紐約州第十一選區州參議員 ，挑戰現任參議員托比·斯塔維斯基（Toby Stavisky）。朱雅婷指出，斯塔維斯基在25年的任期內成功擊敗了許多挑戰者，她擁有已故丈夫的政治基礎以及一個政治說客的兒子，令她長期穩坐該位置。但如今斯塔維斯基已85歲，朱雅婷說：「是時候退位讓賢了。」

朱雅婷隨父母移民美國，並在白石鎮成長。該選區包括北法拉盛、貝賽、小頸等地區，亞裔 人口占36%。她強調，隨著亞裔人口的增加，該選區面臨更複雜的問題，需要新的政策來推動社區發展。

朱雅婷表示，她的參選政綱與華人息息相關，涵蓋四個主要議題：遏止非法移民 、打擊犯罪、推動教育改革和改善生活質素。她批評拜登政府的邊境開放政策，讓800至1000多萬非法移民湧入，對社區和國家造成巨大負擔。「酒店、庇護站、健保、稅收和學校擁擠等問題成了每個社區的頭痛，嚴重影響了合法移民的安全。」

她指出，自從史塔維斯基共同贊助並通過保釋改革以來，皇后區東部的犯罪率上升了68%，特別是汽車偷竊和入屋行劫案件大幅上升。無現金保釋政策和對犯罪的放鬆，讓市民生活在恐懼中。朱雅婷承諾，當選後將優先修訂這些政策，確保社區安全。

教育改革是朱雅婷進入政壇的起點。她在爭取保留特殊高中的過程中成為具有公信力的家長領袖，對於小班教學、特許學校和學位抽籤制度有明確立場。朱雅婷深信精英教育的重要性，並認為當前教育政策走錯了方向。

「看看我們現在的環境，沒有良好監管的房屋政策、單車道混亂、大麻店四處林立，甚至市議會還推翻了市長對欄截次數法案的否決。」她表示，這些政策的錯誤方向已經讓許多人對政府失去了信心，而這些問題大多來自奧本尼，這也是她決定參選州參議員的原因之一。

自宣佈參選以來，朱雅婷積極與選民互動，通過張貼海報、敲門拜訪和參加社區論壇等方式，推廣她的競選綱領。她呼籲選民在11月5日投票支持她，為第十一選區和整個紐約帶來新的希望與變革！