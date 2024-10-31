現代汽車榮獲最多Cars.com 2025年最佳電動車獎項

(圖)現代IONIQ 6

現代汽車屢獲殊榮的IONIQ系列電動車 款在Cars.com的電動車購買指南中皆被評為2025年最佳首選。

2025年IONIQ 6被評為最佳電動車和最具價值電動車，而2025年IONIQ 5則被評為最佳雙排電動休旅 車。Cars.com的首選電動車大獎表彰了五個類別中的最佳電動車：雙排和三排電動車、電動車、價值電動車，以及豪華電動車。被評為首選的車型打敗了Cars.com專家評論編輯團隊測試的所有2025年款電動車型。IONIQ 5及IONIQ 6憑藉其快速的充電能力、寬敞的內部空間、引人注目的設計，以及先進的科技持續超越競爭對手。

北美洲現代汽車產品計劃策略資深副總裁Olabisi Boyle表示：「我們持續在我們的電動車科技、設計，和對客戶的承諾上挑戰極限，為他們提供想要的電動車功能，像是只需18分鐘即可從10%充到80%的超快速充電，以及IONIQ 6的361哩巡航里程。成為榮獲最多Cars.com首選電動車大獎的汽車製造商，進一步證明了現代汽車獨家的全球電動模組化平台(E-GMP)的成功，以及現代汽車對於電氣化願景的承諾。

」

Cars.com道路測試編輯Brian Normile表示：「現代汽車在我們首選電動車大獎中獲得的獎項數量遠超其他車商。對於想要購買電動車的消費者來說，具有出色巡航里程且價格實惠的IONIQ 5和IONIQ 6都是很好的選擇。」

除了對製造電動車的投資以外，現代汽車還推出並實施了其他相關計畫，以幫助消費者購買電動車。現代汽車與六家領先業界的汽車製造商合作，成立了一家合資企業IONNA，開發一種全新高功率充電網絡，讓零排放駕駛更具吸引力。此外，現代汽車在美國和加拿大也採用了針對電動車的北美充電標準 (NACS)的連接埠。從2024年第四季開始，現代汽車在美國銷售的全新或更新的電動車都將備有NACS充電端口。具有NACS端口的現代電動車將能使用位於美國、加拿大，和墨西哥超過一萬兩千台的特斯拉超級充電站，讓現代電動車主可用的直流快速充電網絡規模擴大一倍。對於仍在評估現代電動車能如何融入其生活方式的消費者，現代汽車推出了現代電動車專屬會員服務Evolve+，為想要駕駛現代最新電動車的消費者提供更加靈活且可負擔的選擇，無須購買或租賃。此外，現代汽車還提供了現代家庭市場 (Hyundai Home Marketplace)，一個滿足現代電動車顧客將住家電氣化的商店平台。顧客可以安排免費的家用電車充電器交付與安裝，以及購買太陽能電池板和家庭儲能系統。

Cars.com

Cars.com是業界最受認可的第一大汽車市場平台，每個月有近三千萬消費者造訪。Cars.com於1998年成立，總部位於芝加哥，為消費者提供做出明智購買決定，以及與汽車零售商無縫連結所需的數據、資源，以及數位工具。Cars.com是Cars Commerce公司的旗艦產品。Cars Commerce是一家以觀眾為導向的科技公司，支持汽車行業，簡化汽車買賣的一切。請至www.carscommerce.inc.查詢更多信息。

北美現代汽車

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

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